Estos son los nuevos fichajes con los cuales Millonarios inicia su pretemporada

La liga colombiana prende motores luego del receso que generó el Mundial Qatar 2022, así las cosas, los azules le madrugaron a la pretemporada en el gimnasio, con el fin de afianzar sus fichas de cara a la Liga BetPlay. A través de sus redes sociales, el plantel bogotano presentó a sus nuevos jugadores con la vestimenta de entrenamiento, siendo algunos, fichajes nuevos y otros los que regresan al onceno ‘Embajador’.

A primera hora de este martes 3 de enero, los dirigidos por el profesor Alberto Gamero se reencontraron con un solo objetivo, la estrella 16. En un vídeo publicado por el cuadro capitalino, se ve como todos los jugadores llegan al centro de entrenamiento para presentar los exámenes médicos, destacando las nuevas caras que se verán con la casaca azul en la temporada 2023.

De igual forma, en el material fílmico se logra evidenciar la presencia de parte del cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero, quien estaba acompañado de Cerveleón Cuesta Delgado y el infaltable Orlando Rojas Cantillo, también conocido como ‘El Salvaje Rojas’, quienes fungen como asistentes del samario.

Los jugadores presentaron sus exámenes médicos y destacaron las caras nuevas, caso de Leonardo Castro, Fernando Uribe y Daniel Giraldo, siendo estos dos últimos, los deportistas que regresaron al club tras su por el Junior de Barranquilla. El caso de Castro genera mucha expectativa, pues fue el goleador del torneo anterior y salió campeón con el Deportivo Pereira.

Tras la presentación de los jugadores con la respectiva indumentaria, se generaron diferentes reacciones en la cuenta de Twitter del ‘Embajador’. Por otro lado, algunos hinchas exigieron más fichajes y menos discurso por parte del técnico ‘Albiazul’, pidiendo únicamente resultados y conseguir el anhelado título.

“1. Faltan: Central zurdo Lateral derecho e izquierdo Extremo 2. Faltan: Qué GAMERO deje las EXCUSAS. Hay que salir campeón. No queda otra opción. Deje el verso Sr. GAMERO. Y de no ser necesario no haga cambios chimbos al minuto 89. 3. Hay que salir campeón”, destacó un aficionado.

Asimismo, no sobraron los elogios para Leonardo Castro y los demás jugadores, los cuales refuerzan la plantilla para la siguiente temporada. “Estos son refuerzos de calidad, felicitaciones; sin embargo, falta mínimo un central (preferiblemente 2) un par de laterales y si se va Gómez un extremo”, aseguró el hincha.

Es importante tener en cuenta el tema de Carlos Andrés Gómez, de quien se habló hace algunas semanas sobre una posible salida del club. En un principio, se presumió que el jugador podría fichar con el Red Bull Bragantino de Brasil, sin embargo, con el paso de los días este fichaje ha sido desestimado y no ha habido un avance en las negociaciones.

El goleador de la esperanza

Luego de marcar 15 goles con el Deportivo Pereira en el segundo semestre de la liga 2022, ‘Leo’ Castro fue confirmado con el ‘Embajador’, con quien firmó por 3 años. Los hinchas se ilusionan con este jugador, pues su presencia en frente de ataque, asegura goles para el equipo, no obstante, esto se verá reflejado en el desarrollo del torneo

El cuadro bogotano señaló:

“Millonarios FC será su tercer equipo. Debutó en el ‘Matecaña’ en 2014 donde disputó dos años en segunda división y anotó 30 goles. En 2016 pasó a Independiente Medellín, equipo en el que consiguió 3 títulos, uno de liga y dos de copa además de ser subcampeón de Liga 2018, Copa 2017 y Superliga 2017. En total, Leonardo cuenta con 96 goles en su carrera deportiva anotados en 281 partidos”.

