Gustavo Petro sostendrá una reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

Ambos mandatarios se reunirán este lunes. Foto: Presidencia.

Luego de haber asistido a la posesión presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostendrá una reunión con su homólogo brasilero en Brasilia sobre las 10 de la mañana (hora colombiana, 12:30 en Brasil) de este 2 de enero, en la que se espera abordar temas como la defensa de la selva amazónica, asuntos bilaterales y la integración en Sudamérica.

Tras la victoria de Lula sobre su contendiente, el entonces presidente en ejercicio Jair Bolsonaro, Petro aseguró que los principales puntos de la agenda entre Colombia y Brasil incluirían la investigación científica, el camino hacia una nueva política antidrogas “no violenta” y la integración económica latinoamericana.

El presidente colombiano asistió a la posesión de Lula y sostendrá una reunión con él este lunes 2 de enero.

Uno de los principales temas en los que prometió trabajar el presidente Petro, y en el que coincide con el nuevo gobierno de Brasil, es la protección de la selva amazónica. De hecho, el mandatario colombiano designó a Mariana Silva, una defensora de la Amazonía, como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Otro aspecto en el que el presidente de Colombia podría encontrar un gran apoyo desde el gobierno de Lula da Silva es en su política de paz total, pues ambas naciones tendrían en su agenda bilateral un cambio en el enfoque de la lucha contra las drogas.

No obstante, cabe mencionar que hay un punto en el que Lula y Petro no coinciden: la exploración y explotación de hidrocarburos. El ahora presidente de Brasil declaró en una entrevista para la revista Time, en mayo pasado, que la iniciativa de Petro sobre la exploración de Petroleo “en el caso de Brasil no es real. En el caso del mundo no es real”.

Petro llegó el primero de enero al aeropuerto de Brasilia acompañado del canciller colombiano, Álvaro Leyva, para asistir a la posesión de Lula.

Tras participar en la ceremonia y escuchar el primer discurso de Lula como presidente, Petro participó en el acto protocolario de saludos de las delegaciones internacionales al nuevo jefe de Estado brasileño y después mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Lula firmó 13 decretos presidenciales pocas horas después de asumir el poder en Brasil

El nuevo presidente de Brasil dio este domingo, horas después de jurar el cargo, el primer paso para revocar polémicas medidas dictadas por el exmandatario Jair Bolsonaro en materia de armas y medioambiente.

En el mismo día de su investidura, el gobernante firmó un total de trece decretos, que en su mayoría preparan el terreno para una amplia revisión de muchas de las políticas impulsadas por el anterior Gobierno.

En materia de armas, Lula suspendió la emisión de nuevos permisos para la compra y la creación de clubes de tiro, ordenó que sea hecho un nuevo registro de todo el armamento adquirido por civiles en los últimos cuatro años y que se cree en el Gobierno un grupo de trabajo dedicado a definir una nueva política de desarme.

En el apartado medioambiental, determinó la reactivación del llamado Fondo Amazonía, constituido con donaciones de Alemania y Noruega para contribuir con la protección de la Amazonía y que había sido suspendido por decisión de Bolsonaro en 2019.

Ese fondo cuenta actualmente con unos 600 millones de dólares, que el nuevo Gobierno rescatará y utilizará en programas que serán definidos por el Ministerio de Medio Ambiente.

Lula también decidió revocar un decreto dictado por Bolsonaro en los últimos días de su mandato, según el cual se ampliaban las licencias para la explotación de recursos minerales en la región amazónica e incluso en las tierras indígenas.

