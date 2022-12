Luisa Castro publicó por primera vez una foto en compañía de Reykon

Desde 2021 existen los rumores sobre una posible relación amorosa entre la influenciadora y el cantante de reguetón. Redes sociales.

Los rumores de un supuesto noviazgo entre Luisa Castro y Reykon no son nuevos. De hecho, desde finales de 2021 se especuló que la influenciadora pudo estar saliendo con el reconocido reguetonero luego de haber terminado su relación con La Liendra.

Desde entonces, esa supuesta relación estuvo alimentada por rumores y hasta chismes; sin embargo, este jueves 29 de diciembre la también modelo compartió en la sección de historias de su cuenta de Instagram la primera foto en la que ambos aparecen juntos. Esto confirmaría que todo el ruido alrededor de ellos dos habría sido cierto.

La imagen aparece en las últimas posiciones de las historias de Castro, y fue ubicada en un collage cuya foto de arriba fue una suya junto con varios parientes y amigos. En la de abajo, está ella junto al cantante y, de fondo, las mismas personas. En medio del collage, la influenciadora pudo tres emojis: una cara enamorada, un corazón flechado y unas manos levantadas.

Le puede interesar: Marcela Reyes reveló la causa del dolor que soporta en las uñas mes a mes

En Instagram, Luisa Castro publicó su primera foto acompañada de Reykon. Vía Instagram (luisa_castro1585)

La imagen no pasó desapercibida en varias cuentas de entrenamiento, incluyendo ‘Rastreando famosos’, que la resposteó preguntando de paso si el romance ya estaba confirmado. Los comentarios no se hicieron esperar: mientras unos aplaudieron el hecho de que sean —posiblemente— pareja, en tanto que otros criticaron su unión. Incluso, hubo usuarios que habrían criticado indirectamente a La Liendra, que recientemente había hablado de esa supuesta relación.

“Super por la pelada, esta joven, es soltera, hermosa, y el pelado igual; así que sean felices y disfruten que para eso es la vida”; “Esto si es subir de nivel”; “No le da ni pena si ese tipo hasta canas tiene, está de moda andar con viejos”; “Ella súper bien, y él otro ridículo aún no la supera” y “Me alegro por ella, ella es muy bonita y él es simpático hacen bonita pareja”, fueron algunas de las reacciones destacadas.

Con respecto a lo que dijo Mauricio Gómez —La Liendra—, el pasado 9 de noviembre, se conocieron varias declaraciones en las que se había referido a su expareja y el romance que, según él, sostiene con el artista urbano. En ese momento, el joven cafetero señaló que le parecía extraña esta unión debido a que habría sido él quien los presentó, sin embargo, dejó claro que ella es libre de hacer lo que quiera con su vida, en vista de que han pasado años desde que decidieron ponerle fin a su unión.

“Por ahí me pillé un chiste, pero a mí no me importa ya esto, de verdad. A mí no me importa qué está pasando entre ellos o no, pero ahí es cuando dice uno: ‘pero si yo los presenté’. Pero bueno, que sean felices, de eso se trata la vida, de superar y de avanzar”, comentó el influenciador.

Sumado a eso, el martes 22 del mismo mes el nombre de la paisa se volvió tendencia en Twitter por cuenta de la publicación de un hilo en Twitter, en el que una mujer identificada como Valeria Giraldo afirmó que conoció “a uno de los cantantes más agrandados de Medellín”.

En redes sociales circula una supuesta infidelidad de Reykon a Luisa Castro, por un encuentro de una aspirante a Miss Universe Colombia. Tomada de Twitter @valerigiraldot

En redes sociales circula una supuesta infidelidad de Reykon a Luisa Castro, por un encuentro de una aspirante a Miss Universe Colombia. Tomada de Twitter @valerigiraldot

En redes sociales circula una supuesta infidelidad de Reykon a Luisa Castro, por un encuentro de una aspirante a Miss Universe Colombia. Tomada de Twitter @valerigiraldot

Seguir leyendo: