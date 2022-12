Maltrato animal: un perro es amarrado con una cuerda a una camioneta y arrastrado por la carretera

Presunto maltrato animal ocurrido en Antioquia. Foto: captura video redes sociales.

En la madrugada de este domingo, 18 de diciembre, comenzaron a circular a través de redes sociales imágenes en las que se ve a un perro atado con una cuerda a una camioneta con platón que, al parecer, iba a más de 100 kilómetros por hora y arrastrado junto a la llanta trasera del vehículo. Se presume que los hechos ocurrieron en las carreteras de Antioquia, en la autopista que conduce de Medellín a Bogotá, a la altura del municipio de Marinilla.

El conductor que transitaba por la carretera mientras esto sucedía y que grabó el video sería el principal testigo de los hechos. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para determinar todos los detalles y encontrar al responsable para enjuiciarlo por maltrato animal.

“Quiero hacer una denuncia porque esto es infame, un perrito colgando del carro. Esto es infame, va a una gran velocidad y el perrito ya está muerto”, dice el hombre en la pieza audiovisual. “La placa es IMX 629 para que lo identifiquen”, continúa. Además, dice que el animal estaba siendo arrastrado por más de 10 kilómetros de trayecto.

La Policía de Antioquia está apoyando la investigación, y se está tratando de encontrar cámaras en el recorrido y recolectar información de los peajes de la zona.

De todas formas no se descarta que el hecho no haya sido intencional, aunque esto no disminuya la responsabilidad. Por lo pronto, se manejan varias hipótesis, las que más toman fuerza son dos: que el conductor ató al perro en la parte externa de la camioneta en un acto de simple crueldad, y la segunda, que el perro iba atado en el platón del vehículo y saltó en un descuido.

Por tal motivo, se está recolectando toda la evidencia, para poder llevar al presunto responsable ante un juez y judicializarlo de forma correcta. La investigación está a cargo del grupo Gelma de la Fiscalía (Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal).

Una ciudadana de nombre Juliana Álvarez fue quien hizo la denuncia formal ante las autoridades. Ella asegura que el video le llegó por WhatsApp y decidió compartirlo en sus redes sociales. Aquí puede ver el corto:

Cabe destacar que según la Ley 1774 de 2016, decreta en su artículo número 1 que los animales como seres sintientes no son cosas y recibirán protección contra el sufrimiento y el dolor, principalmente, el causado directa o indirectamente por humanos.

“Por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial” resalta el artículo 1° de la ley 1774.

Asimismo, el Artículo 339A señala que por cualquier medio o procedimiento donde se maltrate a un animal amansado, doméstico, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole con esto lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física y/o la muerte incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 meses.

“E inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes”, señala el artículo 339A de la ley 1774.

Las autoridades extendieron la invitación a todo la ciudadanía para que denuncien cualquier posible caso de maltrato animal, que se pueda presentar en el barrio, comunidad, sector de residencia o paso habitual. Para ello se deben comunicar directamente con la línea de emergencia 123 o con los números de atención al usuario de los institutos de protección animal de su ciudad, municipio y/o vereda.

En el caso de evidenciar algún caso de maltrato animal, tenga presente que la forma correcta para generar el denuncio se deberá realizar de la siguiente manera: enunciar la dirección exacta del caso, la descripción del posible hecho de intolerancia y un registro fotográfico o de video.

Posterior a esto, a través de los siguientes canales se podrá efectuar la denuncia: por el correo electrónico institucional de protección animal; por medio de las líneas de escucha de Bogotá, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones ingresando al siguiente enlace: https://bogota.gov.co/sdqs.

Finalmente, se podrá hacer la denuncia de manera presencial en el punto de atención de la sede del Instituto de Protección y Bienestar Animal.

