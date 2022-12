La Segura desesperada por recaída en sus problemas de salud: “Estoy tan harta de luchar”

En el año 2021 La Segura estuvo varios meses en cama por causa de su padecimiento y tras la cirugía para retirarle los biopolímeros

Natalia Segura Mena es una joven colombiana de 30 años, más conocida en las redes sociales como La Segura, quien ha conseguido un amplio reconocimiento en el país con sus videos graciosos y obras de caridad. Sin embargo, también por sus problemas de salud, especialmente ligados a dolores en el área lumbar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mujer caleña reveló a sus seguidores que nuevamente ha estado enfrentando este padecimiento desde hace varios meses, pero que prefirió ocultarlo de las redes sociales para que las personas no pensaran que estaba haciendo marketing con su salud. Sin embargo, ahora señaló estar cansada de mostrar algo que no es cierto en sus plataformas.

A lo largo del 2021, La Segura mostró a sus más de ocho millones de seguidores lo difícil que era tener una vida tranquila con unos dolores que no la dejaban levantar de su cama. Además, la joven fue una de las famosas que también padeció las consecuencias de aplicarse biopolímeros en los glúteos y a inicios de 2022 también estuvo en cama luego de haber estado involucrada en un accidente en el que también fue víctima de disparos.

“De las cosas más difíciles para mí es tener que fingir en las redes sociales que estás bien por el miedo al qué dirán, o porque la gente piensa que tú haces marketing con estas cosas tan delicadas, o porque simplemente haces show”, empezó a decir la famosa creadora de contenido.

La influenciadora de 30 años confesó que ha estado fingiendo estar bien en las redes sociales desde hace varios meses

En ese momento, Natalia Segura decidió sincerarse con sus seguidores y decirles que, desde hace varios meses, sus dolores regresaron y han estado afectando su calidad de vida. Señaló que para evitar las críticas, prefirió ponerse una “careta” para fingir que todo estaba bien, igualmente para poder cumplir con los contratos de su trabajo.

“El hecho familia es que pensé que iba a mejorar, pero no, el dolor está constante ... Vivir con dolor no es bonito, no es agradable, afecta tu calidad de vida, tus emociones, tu salud mental”, señaló la influenciadora y recordó que el año pasado, cuando estuvo en cama por este padecimiento, “no volví a ser la misma de antes”.

Toda esta situación es tan grave para la famosa caleña que incluso mostró a sus seguidores que, después de compartir su experiencia con ellos de manera sincera, fue hospitalizada. “Ayer en la noche me hospitalizaron de urgencia ... tranquilos, estoy mejor”, escribió.

Además, mostró una carta que una seguidora le hizo llegar hasta su habitación en el hospital. “Nata. Mi querida Segura, en la vida elegimos a quién admirar y yo te escogí a ti, porque desde hace mucho te he visto luchar y crecer como persona, eres maravillosa. La vida no ha sido fácil para ti, pero quiero que sepas que te admiro y te respeto”, se lee en el papel decorado con muchos colores y corazones.

Luego de revelar a sus seguidores que tuvo una recaída, la influenciadora fue llevada por urgencias al hospital

La Segura dijo estar cansada de ser una motivación en redes sociales

Uno de los momentos que más preocupó a los seguidores de Natalia Segura fue cuando la mujer señaló estar cansada y no saber qué hacer con su dolor. Entre lágrimas, la caleña dejó en evidencia lo abrumada y afectada que está con todo esta situación de su salud.

“Estoy harta, estoy tan harta de luchar con cosas que no están en mi control. Estoy harta de intentar ser fuerte” y agregó que otro de los motivos por los que se ha mostrado fuerte es para que si alguno de sus seguidores se encuentra pasando por un mal momento también encuentre la manera de enfrentarlo. Empero, señaló que “también está bien estar cansado”.

La Segura expresó que, constantemente, se siente forzada a mostrarse como una inspiración para todas las personas que enfrentan problemas de salud parecidos a los de ella, pero que ya no quiere hacerlo más. Finalmente, la famosa señaló que lo más agotador de la situación es no encontrar una cura y no saber qué es lo que padece.

La Segura reveló un emotivo momento en el que su pequeño hermano está muy preocupado por su salud

Después de publicar esas conmovedoras historias en su cuenta de Instagram, concluyendo que igual seguiría trabajando como siempre lo hace, La Segura publicó un nuevo video en el que muestra a su pequeño hermano Emmanuel orando por su recuperación.

Según reveló la famosa, el video se grabó en el mes de octubre, cuando estaba padeciendo un dolor que no le permitía moverse de la cama. “Emmanuelito es un Ángelito en mi vida, no entiendo como un ser tan chiquitito tiene un corazón tan Grande! Te amo hermanito de mi vida, tú me haces ser más fuerte”, escribió la influenciadora.

