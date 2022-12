Fiscal Francisco Barbosa reiteró su posición frente a darle libertad a miembros de la ´Primera Línea’: “Es peligroso”

Este sábado 10 de diciembre, el fiscal Francisco Barbosa reiteró su posición de no liberar a miembros de la Primera Línea. Foto: De archivo / Reuters

Aunque el país sigue a la expectativa frente a la tan anhelada reunión que no se ha podido materializar, entre el presidente Gustavo Petro y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para discutir los expedientes de cerca de 250 presos que fueron capturados en el marco de la protesta social y que hacían parte de la denominada “Primera Línea”, la posición del Fiscal es cristalina: de completa y absoluta oposición.

Estas personas privadas de la libertad están acusadas de diversos delitos tales como terrorismo, tortura, daños, a bienes públicos y a homicidio, y este sábado 10 de diciembre el Fiscal se volvió a referir a este hecho, señalando que es una medida “peligrosa”.

Precisamente, sobre el tema en discusión, el funcionario habló con el medio de comunicación, Revista Semana, y mostró su posición frente a lo que podría significar la liberación de varias personas de ese grupo para adquirir la figura de gestor de paz, impulsada por el Gobierno.

“Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel. El Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”, expresó el Fiscal al medio arriba mencionado.

Adicionalmente, el Fiscal Barbosa precisó que, hasta el momento, su despacho no cuenta con mucha información sobre la manera en que se hará válida la liberación de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

“No tengo conocimiento del decreto que reglamenta la figura del gestor de paz en Colombia y las condiciones en que se implementará. Esto es peligroso para la comunidad, peligroso para la víctima y es un riesgo de obstrucción a la justicia”.

Acto seguido, el fiscal se refirió a la intención de efectuar estas liberaciones antes del 24 de diciembre, fecha que se trazó la presidencia de la República para efectuar las mismas.

“Las imputaciones y las acusaciones se dieron por la comisión de delitos que no tenían nada que ver con las protestas. Aquí nos enfrentamos a delincuentes, no a manifestantes. Aquí los únicos que merecen pasar una buena Navidad son los ciudadanos que han cumplido la ley. Además, hay una situación de zozobra, ellos no se han comprometido con las víctimas ni con la sociedad. Las decisiones judiciales no pueden ser intervenidas por otra rama del poder público”, comentó el fiscal, quien dejó absolutamente clara su postura en contra de esta iniciativa.

A este respecto, vale la pena recordar que, desde un principio, el Fiscal manifestó sus diferencias con respecto a la eventual decisión de liberar a los manifestantes que fueron capturados y procesados por diferentes delitos durante el paro nacional del 2021.

Hubo reticencia desde el principio

En su discurso de victoria, apenas supo que sería presidente de Colombia, Gustavo Petro se refirió al tema y en ese momento, incluso, exigió a la Fiscalía la liberación de los jóvenes:

“¿Cuánta gente desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran? ¿Cuánta gente que murió? ¿Cuánta gente está presa en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros? Simplemente, porque tenían esperanza y amor. Le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”, había expresado.

Y, desde aquel entonces, la respuesta del jefe de la Fiscalía, que hoy quedó en firme, no se hizo esperar: “Es lamentable que el señor Gustavo Petro pretenda ser presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país, la Fiscalía General de la Nación, sus funcionarios, la institucionalidad judicial colombiana y la rama judicial del poder público, se respeta y hace parte del derecho en Colombia”, anotó Barbosa y agregó que este tipo de medidas deben ser tramitadas en el Congreso.

Es importante mencionar que desde que inició esta administración, los miembros del gabinete han insistido en liberación de los jóvenes que fueron detenidos en el contexto del paro nacional. Incluso, el Pacto Histórico ha buscado mediante iniciativas buscar indultos y admitías, pero no ha sido posible, pues pesa a que tiene apoyo de otros movimientos, este es un tema que divide el apoyo.

Seguir leyendo: