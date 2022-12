Feministas se unen para rechazar el supuesto maltrato del que fue víctima una líder gremial barranquillera por parte de un policía

Según dijo Pardo, las autoridades ya se comunicaron con ella para disculparse, sin embargo, no fue directamente el uniformado implicado en su caso

Esta semana, de acuerdo con lo que denunció la dirigente gremial Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, el coronel Giovanny Barrero ,comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la habría atacado verbalmente en medio de una intervención en la que ella aseguraba que era necesaria la presencia de más patrulleros. De acuerdo con lo que ella denunció, en el centro de la ciudad seis jóvenes habían sido atracados cuando salían de su lugar de trabajo. Pardo manifestó que el policía ya se había referido a ella con como ‘revoltosa’ luego de que ella organizara las marchas del pasado noviembre en contra de las tarifas de energía.

“Le dije que desconocía por qué me estaba llamando para esto, porque él sabe a quién se está refiriendo. Quiénes íbamos a protestar somos personas de bien; sin embargo, él dijo que no me conocía y que no tenía por qué saber eso, y que sencillamente él estaba advirtiendo que no fuéramos a hacer desorden (...) El día de la protesta se presentó el Esmad, razón que se nos hizo extraño porque fue una protesta completamente en paz”, relató ella a través de sus redes sociales.

“Por segunda vez atenta contra mí, contra mi trabajo gremial, desde el momento cuando me grita y me dice que yo estoy juzgando su trabajo, porque se supone que según él, en el centro no están pasando cosas, y le expliqué que en la noche anterior se habían presentado tres atracos en la calle 30, y por eso estábamos solicitando que se resguardara el centro en diferentes puntos, y el mismo trajo a colación que no habíamos comenzado bien desde el día en el que hablamos”, comentó.

Ante la agresión, la comunidad feminista ha manifestado su inconformidad con las acciones del integrante de esa institución. Ruth Pareja, miembro de la veeduría ciudadana nacional Mujer y Género, insistió en que es necesario que se aclare lo ocurrido con aquel uniformado. “Pedimos un trato digno y respetuoso para nuestra compañera líder del Atlántico. No podemos seguir naturalizando los gritos y señalamientos del señor coronel al asegurar que la compañera le va a alterar el orden de la ciudad”, destacó. Teniendo en cuenta que esta no sería la primera vez que la ataca, ella decidió al oficial ante la Procuraduría, la Personería y la Alcaldía de Barranquilla.

“Recibir de muchos y entre estos, la solidaridad y el respaldo de Ema Doris quien lidera el Movimiento de Mujeres y Veeduría del Atlántico, por haber sido agredida verbalmente por parte de un alto oficial de la policía, hacen que mi corazón esté en modo gratitud”, comentó Pardo respecto a los mensajes de apoyo que le han llegado en lo que ha sido este proceso.

Según dijo Pardo, las autoridades ya se comunicaron con ella para disculparse, sin embargo, no fue directamente el coronel. “Fui agredida verbalmente; maltratada como mujer, ciudadana y líder gremial. Hoy radiqué denuncia contra el Coronel Barrero, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Coronel Urquijo me llamó a presentar disculpas en nombre de la institución”, comentó a través de su cuenta de Twitter.





