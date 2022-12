Combates en tres municipios del Cauca entre disidencias y Ejército Nacional

Ejército Nacional de Colombia se enfrenta a las disidencias de las FARC en el Cauca. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Tres municipios del Cauca se han visto afectados por los combates que se han presentado en las últimas horas entre las disidencias de las FARC y el Ejército Nacional. Se trata de los municipios Buenos Aires, Santander de Quilichao y Cajibío en donde las autoridades indígenas han denunciado estar gran parte de la población en riesgo al quedar en fuego cruzado.

Aunque hasta el momento no se han presentado personas afectadas por la confrontación armada, según dijo el gobernador Diego Aguilar, desde la ACIN, Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, han manifestado estar afectados en la medida que los pobladores no han podido llevar a cabo sus vidas como cotidianamente lo hacen, pues no han podido salir a trabajar por el temor:

“La población no ha podido salir a laborar y está en inminente riesgo porque ha quedado en medio del fuego cruzado. Alertamos a los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, para que estén al tanto y verifiquen este accionar”, dijo Juan Manuel Camayo vocero de la comunidad, según se lee en Caracol Radio.

Entre sonidos de metralla y explosiones, las comunidades de los sectores afectados han tenido que desplazarse para otras locaciones cercanas huyendo de la guerra que azota sus municipios.

Estos hechos violentos descontrastan con la petición de los grupos disidentes y demás de reunirse con el Gobierno Nacional con la idea de adherirse al plan de la Paz Total, pues bajo el fuego entre las partes resulta difícil para las comunidades creer que haya voluntad de las partes para sentarse a dialogar como lo han venido anunciando en diferentes momentos.

El Bordo, Cauca también fue atacado en los últimos días

La violencia en el Cauca no cesa a pesar de la presencia de la Fuerza Pública, pues por el contrario, los pobladores se sienten con zozobra frente a los actos terroristas que se presentaron el pasado 30 de noviembre en donde el Ejército Nacional activó una carga cerca a la Estación de Policía en El Patía.

El propio gobernador ha reportado cero personas afectadas por la detonación del elemento explosivo, pero algunos daños materiales sí se presentaron el lugar: “Nos encontramos en máxima alerta ante estos ataques generados por grupos armados organizados residuales que delinquen en Cauca”, aseguró el coronel Gustavo Martínez, comandante del Departamento de Policía.

Se espera que desde el Gobierno Nacional se pronuncien frente a estos hechos, ya que genera preocupación que los grupos armados tengan doble discurso a la hora de querer la paz, pero en medio de sus anuncios ataquen a la Fuerza Pública con todo actos terroristas y hostigamientos en diferentes zonas del Cauca.

A su vez, desde la población civil han reportado movilización de cuantiosos hombres armados hacía sus territorios afectando la cotidianidad en las zonas: “Los más de 1.000 hombres hacen presencia en el territorio indígena de Chimborazo, Agua Negra y Honduras, al parecer, con rumbo hacia la vereda La Isla, corregimiento de Ortega en el municipio de Cajibío”, declaró el gobernador indígena Nelson Güetio a la W Radio.

