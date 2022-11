Gilberto Tobón aseguró que Petro no quiere que Gustavo Bolívar sea presidente: “No se lo va a permitir”

Gustavo Bolívar retira apoyo a Gilberto Tobón Sanín. Fotos Colprensa.

Una de las caras más conocidas del Pacto Histórico, la coalición con la que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, es el senador Gustavo Bolívar. De hecho, se le conoce como uno de los principales defensores del actual jefe de Estado e, inclusive, varias voces han dicho que les gustaría verlo como sucesor de Petro. Sin embargo, tal parece que no todos los políticos lo ven así.

En las últimas horas, el reconocido analista antioqueño Gilberto Tobón Sanín, que se metió en una polémica tras reunirse con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, aseguró que el mismo Petro le impedirá a Bolívar aspirar por la Presidencia de la República debido a su muy cercana relación con el actual presidente del Senado, Roy Barreras.

“-Gustavo Bolívar- es un hombre inteligente. Él hubiese podido ser un buen presidente, pero no lo va a lograr porque Petro no se lo va a permitir”, señaló Tobón en una entrevista con el diario El Tiempo.

Allí, aseguró que como Barreras sería uno de los supuestos alfiles del santismo (la corriente que propender por el legado del expresidente Juan Manuel Santos), a Gustavo Bolívar se le dificultaría tener una aspiración presidencial. “Petro está más cercano a Roy Barreras y al santismo que a Bolívar”, agregó Tobón en medio de su diálogo.

Gilberto Tobón: 'Gustavo Bolívar sería buen presidente, pero no lo va a lograr'.

Los dichos del posible candidato a la Alcaldía de Medellín se dieron cuando los periodistas del citado medio le preguntaron qué opinaba de que Bolívar le quitara su respaldo tras reunirse con el jefe del Centro Democrático. Al respecto, Tobón dio a entender que no le guarda ningún rencor; de hecho, calificó como “decente” el comentario que hizo Bolívar donde reveló que partía cobijas con el también profesor.

Eso sí, dejó en claro que, pese a su comentada y polémica reunión con Álvaro Uribe, él no “era uribista” y, una vez más, explicó de qué habló con el expresidente, que ahora enfrenta cargos por fraude procesal y manipulación de testigos. “Yo no soy uribista, eso fue una simple reunión donde se habló de los problemas de Medellín y coincidimos en varias cosas. He sufrido un matoneo por esa reunión”, reconoció Tobón Sanín en El Tiempo.

Daniel Quintero, Álvaro Uribe y Gilberto Tobón Sanín: la pelea por la llegada a la alcaldía de Medellín

Es más, en esa entrevista, Tobón volvió a enfilar sus cuestionamientos contra el actual alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero. Reveló que el mandatario lo invitó a que se midiera en una consulta interna con los alfiles para sucederlo pero él no aceptó.

“-Quintero- me invitó a cenar en su casa y yo no acepté la invitación porque allá sirven cianuro: porque los invita allá, los graba y salen quemados”, señaló Tobón.

Además, aseguró que no le ve problema electoralmente hablando a su reunión con Álvaro Uribe. Sin embargo, sí dijo que encontró grandes acuerdos con él sobre cómo debe administrarse la que se considera la segunda ciudad más importante de Colombia. “Con Uribe coincidimos en que debe haber una administración austera, que la ciudad está mal administrada, que hay jóvenes sin empleo y gente aguantando hambre. Yo soy autónomo y voy por la Alcaldía de Medellín gane o pierda”, agregó el excandidato al Senado por el movimiento izquierdista Fuerza Ciudadana.

Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el expresidente Álvaro Uribe

De hecho, aseguró que su capital electoral para reemplazar a Daniel Quintero en la administración local lo alberga, principalmente, en las redes sociales. Además, recordó cuando él y su movimiento se quemaron en las pasadas elecciones legislativas y dijo que eso se dio, supuestamente, por culpa del registrador nacional Alexánder Vega Rocha.

“Yo no soy candidato de partidos ni agrupaciones. Pertenezco a Fuerza Ciudadana, que no alcanzó el umbral porque el registrador es un tramposo. Lo que voy a hacer es aceptar coaliciones de las personas que apoyen mi programa”, agregó Tobón al periódico bogotano.

