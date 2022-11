Fuerte advertencia de Catherine Juvinao al Congreso: “Se llama cohecho y es un delito”

Foto: redes sociales.

La representante a la Cámara por Bogotá Catherine Juviano se ha distanciado un poco de la administración de Gustavo Petro y del Pacto Histórico, al igual que su partido, la Alianza Verde. Una muestra de ello es un trino publicado por la congresista en la noche del lunes 28 de noviembre en el que hace una advertencia sobre la aprobación de proyectos en el legislativo impulsados por el gobierno.

“Los puestos que se entregan en el Congreso como contraprestación para la aprobación de proyectos no se llama mermelada. Se llama COHECHO y es un DELITO. Primer aviso.”, escribió la congresista.

La representante parece estar molesta, al parecer, con la forma en la que se están aprobando los proyectos de ley del gobierno Nacional en el Congreso.

Esta publicación coincidió justamente con la aprobación en primer debate de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara de la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, una de las principales banderas de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia de Colombia, y que fue enviado al Legislativo con mensaje de urgencia.

Días atrás, hubo una polémica por el proyecto de ley de la reforma al Código Electoral que radicó en el Congreso el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, cuando Juviano declaró que el Ejecutivo estaría “pagándole favores” al registrador Alexander Vega.

“¿El Gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. Así que, de nuevo, a Alex Vega no hay que pagarle ningún favor, ningún favor. Yo, desde la bancada Verde, no me voy a prestar para que nos embutan, me perdona el término, el Código Electoral en tres semanas. Es una falta de respeto y este Congreso no lo puede aceptar”, dijo la representante en su ponencia en la Comisión Primera de la Cámara.

La iniciativa fue radicada por el Gobierno el pasado 8 de agosto con mensaje de urgencia y está siendo impulsada por la Registraduría. Plantea cambios como la inclusión de hasta el 50 % de mujeres en las listas a corporaciones, registro civil de nacimiento étnico y tecnología biométrica en la mesa. Pero, causa dudas por la poca transparencia del proyecto y por un posible favorecimiento a Alexander Vega por medio de puestos de libre nombramiento y remoción que quedarían a su disposición.

Por eso, el mensaje de urgencia se retiró el pasado 24 de noviembre “teniendo en cuenta la solicitud de varias agrupaciones políticas sobre la necesidad de generar más debate en cada una de las etapas del trámite legislativo de este proyecto de ley, y que para el Gobierno nacional resulta importante generar mayores consensos para obtener un nuevo código electoral que modernice nuestras actuales normas electorales”, anunció el ministro del Interior, Alfonso Prada, en rueda de prensa.

También añadió:

“Nos parecen razonables los argumentos, primero, del Pacto Histórico mismo, de la bancada de Cámara; segundo, que creemos que bien vale la pena escuchar a la sociedad porque en las audiencias públicas y en general, a través de los medios de comunicación, se han presentado observaciones”, anotó el ministro.

Entre otras cosas, el portavoz del gobierno Petro mencionó que están considerando dividir el proyecto original en dos: uno para los procedimientos de identificación personal y otro para el procedimiento electoral. También revisarán las garantías electorales y las regulaciones al software electoral.

“Significa que no se va a debatir en sesiones conjuntas y que continuará su trámite ordinario como ley estatutaria en la Comisión Primera del Senado de la República, donde originalmente lo radicamos. La semana entrante, seguramente comenzará ese debate con toda la tranquilidad”, dijo Prada, quien dijo que confía en que los congresistas otorguen la celeridad que merece a la discusión aunque no esté anotada como urgente. De todas maneras, con este cambio, es altamente probable que la iniciativa no sea aprobada durante este año.

