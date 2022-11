Catherine Juviano cuestionó al Gobierno por impulsar la reforma al código electoral: “A Álex Vega no hay que pagarle ningún favor”

La representante cuestionó la reforma al Código Electoral impulsada por el Gobierno nacional. Foto: redes sociales.

Sigue la polémica por cuenta de la reforma al Código Electoral que radicó en el Congreso el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, pero que encontró gran oposición en su propia bancada. Esta vez fue la representante por la Alianza Verde Catherine Juvinao la que hizo un fuerte cuestionamiento, al declarar que el Ejecutivo estaría “pagándole favores” al registrador Alexander Vega.

“¿El Gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. Así que, de nuevo, a Alex Vega no hay que pagarle ningún favor, ningún favor. Yo, desde la bancada Verde, no me voy a prestar para que nos embutan, me perdona el término, el Código Electoral en tres semanas. Es una falta de respeto y este Congreso no lo puede aceptar”, dijo la representante en su ponencia en la Comisión Primera de la Cámara.

La iniciativa fue radicada por el Gobierno el pasado 8 de agosto con mensaje de urgencia y está siendo impulsada por la Registraduría. Plantea cambios como la inclusión de hasta el 50 % de mujeres en las listas a corporaciones, registro civil de nacimiento étnico y tecnología biométrica en la mesa. Pero, causa dudas por la poca transparencia del proyecto y por un posible favorecimiento a Alexander Vega por medio de puestos de libre nombramiento y remoción que quedarían a su disposición.

Una reforma así fue aprobada durante el gobierno de Iván Duque, en 2020, por los plenos de Senado y Cámara, pero luego de su revisión, la Corte Constitucional la tumbó por vicios de forma en el trámite legislativo. El gobierno Petro presentó exactamente el mismo proyecto de ley, y algunos congresistas piden mayor tiempo para discutirlo.

“El Código Electoral va a volver a salir mal, pero lo peor es que el Gobierno nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo”, dijo Juvinao.

Estas declaraciones produjeron la respuesta de la representante del Pacto Histórico Luz María Múnera, que le pidió a su colega respeto por la bancada de gobierno y por el mismo presidente Gustavo Petro. “Lo que usted está diciendo, ¿dónde está escrito o como lo demuestra? Si no, señora, respete. Descarada”, le dijo.

Alfonso Prada, ministro del Interior, intervino asegurando que “no es cierto que haya un pacto o un acuerdo entre el Gobierno y el registrador. Es completamente falso”. Además, aseguró que ampliará el tiempo para revisar el articulado de ser necesario y que la semana próxima presentará un nuevo proyecto que será más consensuado.

“Si no logramos consensos o claridad absoluta, no tenemos ningún problema en levantar el privilegio de prioridad que genera el mensaje de urgencia. No vamos a pupitrear un código de esta importancia. Con toda claridad, no se compadece un señalamiento de tal tamaño de tener una gran conspiración con el registrador para manipular las normas electorales”, puntualizó el jefe de cartera.

La oposición con la que se encontró la reforma al Código Electoral en el Congreso

Pese a que muchos de los sectores políticos y sociales han señalado la necesidad de la actualización de dicha ley, para algunos sectores, incluso de los más cercanos del Gobierno, la inconformidad ha crecido debido a varios factores. Por un lado, señalan la incidencia que ha tenido el registrador Alexander Vega, por otro, denuncian presión por parte de algunos sectores para votar a favor de dicha modificación.

“La propuesta de Código Electoral es una vergüenza, impulsada por el cuestionado registrador Alexander Vega. Hay denuncias de entrega de puestos y mermelada a congresista”, señaló Ariel Ávila, quien junto a ‘Jota Pe’ Hernández dejaron ver que la bancada de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza no apoyarán esta iniciativa.

En esa misma línea, el senador Humberto de la Calle se pronunció y señaló que teniendo en cuenta que las elecciones locales serán en el 2023, en este momento no debería hacerse modificaciones: “Es gravísimo, ya se está agotando el calendario electoral, este no es el momento de cambiar las reglas del juego”.

No es el único movimiento, Cambio Radical, también se pronunció. El partido de derecha, dirigido por Germán Córdoba, denunció que parte del Congreso hay una serie de presiones para nombrar en cargos en la Registraduría a cambio de aprobar la iniciativa.

“No podemos seguir con esa práctica deleznable de tramitar proyectos de ley, ofreciendo cargos y clientelizando las entidades”, dijo el director del partido en la audiencia previa a la discusión del proyecto.

SEGUIR LEYENDO: