Se revelan nuevos videos del escándalo que involucra al senador del Pacto Histórico, Álex Flórez

Álex Flórez, polémico senador del Pacto Histórico, enfrenta una nueva controversia en su prontuario. Foto: tomada de Twitter.





La Procuraduría General de la Nación recuperó videos de cámaras de seguridad que grabaron el momento exacto en el que el senador del Pacto Histórico Álex Flórez, se le ve borracho e insultado a miembros de la fuerza pública en Cartagena.

De acuerdo con información revelado por el diario El Tiempo, las imágenes que registran el ingreso del congresista con la dama de compañía en la madrugada del pasado 2 de septiembre, en la que ambos llegaron a la recepción del hotel Caribe, y fue captado en video cuando agredía verbalmente a miembros de la Policía Nacional.

Vale recordar que, los hechos ocurrieron cuando el congresista pretendía ingresar en compañía de una mujer indocumentada. Precisamente ese fue el detalle que desató todo el altercado entre el senador y la Policía. Durante las últimas capturas reveladas, esta discusión tardó cerca de 39 minutos.

Durante este tiempo se puede observar cuando el senador Flórez se exaltó, golpeó con sus manos el mostrador, lanzó una maleta y el cable de un cargador del teléfono. Lo anterior se suma a los testimonios en la investigación adelantada por la Procuraduría dentro de la indagación que se le sigue al congresista.

En su momento, las fotografías que se conocieron mostraron al senador del Pacto Histórico se encontró insultando a los policías. Ahora, están siendo anexadas a las pruebas cuatro cámaras que grabaron instantes previos para definir si amerita o no sanción, inhabilidad o hasta la destitución del cargo.

El investigación ya se han ordenado 14 diligencias y se escucharon algunos testimonios de escoltas y policías involucrados en el altercado.

Este viernes 2 de septiembre se registró la agresión verbal por parte del senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, a un policía en Cartagena. Foto: Archivo

Otras pruebas que solicita el Ministerio Público

La Procuraduría adempás realizaría una inspección al Centro de Convenciones de Cartagena, donde se realizó el evento motivo del viaje de Flórez, para establecer a cargo de quién estaban los gastos, qué actividades se realizaron y cuáles bebidas se ingirieron en el lugar.

Así mismo, el órgano de control intentará establecer si se hizo uso indebido de los vehículos y otro bienes públicos, por parte del senador. Para eso habría ordenado realizar inspecciones en las instalaciones de la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena y de la Base Naval ARC Bolívar.

Según citó el medio mencionado, en el documento emitido por la entidad se estableció que esas inspecciones tienen como fin verificar “si alguna de estas entidades facilitó el transporte terrestre al Senador Álex Xavier Flórez Hernández, los días 1 a 2 de septiembre de 2022″.

Álex Flórez reconoció que “tocó fondo” y admitió problema de alcoholismo

Luego del escándalo en el que agredió a policías, mientras estaba en aparente estado de embriaguez, el senador del Pacto Hitórico admitió que tien problemas con el alcohol.

“Hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor. Me rehusaba aceptar el problema, pues esta es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecerla. Yo he tocado fondo”, dijo Flórez en su momento.

De igual manera, cuando asistió a la sesión a finales de septiembre de la comisión sexta. En medio de su intervención, el político pidió disculpas por su comportamiento“Simplemente quería manifestar el regocijo y la felicidad que me da volver a estar aquí en mi comisión. Expresarle de manera muy respetuosa y sincera unas disculpas a cada uno de mis compañeros, miembros de esta comisión, por los hechos que acontecieron (...) Si afecté a alguno con mis actos, quiero expresarle mi más sinceras disculpas y manifestarles mi compromiso de trabajar con ahínco, esfuerzo y responsabilidad por sacar adelante los proyectos que están en cabeza de esta comisión”, dijo el senador.

Añadió, en su discurso dirigido a sus colegas, que se pone a disposición de ellos para trabajar juntos en una “agenda de prevención, ya que en esta comisión está el Ministerio de Educación. Tenemos la oportunidad de trabajar en una agenda de salud pública y nuevas masculinidades, que vaya deconstruyendo estos machismos tan arraigados en nuestra sociedad (...) quiero dar ejemplo en el sentido de poder deconstruirlos y avanzar hacia una nueva Colombia”.

