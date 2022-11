Petro regañó al uribismo por querer hundir al Ministerio de la Igualdad: “No es la sociedad de los esclavistas”

El presidente Petro se agarró con las senadoras uribista María Fernanda Cabal y Paloma Valencia por el Ministerio de la Igualdad. Fotos: Colprensa.

Desde tempranas horas de este jueves 24 de noviembre, en el Senado de la República, se discute la creación del Ministerio de la Igualdad, una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. La oposición, como era de esperarse, anunció que se opondrá a la idea. Por ello, el jefe de Estado les hizo un duro jalón de orejas.

Las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, del Centro Democrático, fueron de las primeras en asegurar que, tan pronto se votara la iniciativa, ellas se saldrían del recinto para no secundar la creación de esa cartera que fue radicada por el ministro del Interior, Alfonso Prada, con mensaje de urgencia.

“Como todo en la política no es qué, es cómo. ¿En serio alguien cree que creando nueva burocracia se solucionan los problemas de igualdad? ¿Acaso es que los funcionarios que hay en un Estado con un millón de funcionarios no alcanza? Gastémonos la plata en llevar educación a las poblaciones apartadas, en llevarles agua, en garantizarles sus derechos; no en más burocracia para los amigos”, aseveró Valencia.

Paloma Valencia fue una de las senadoras del Centro Democrático que presentaron una proposición para tumbar al MinIgualdad. FOTO: captura de pantalla (Canal Congreso Colombia)

Una que fue más allá, y arremetió directamente contra la vicepresidenta, fue la congresista Cabal, quien aseguró que la creación de esa cartera no tienen un “verdadero propósito de igualdad” y, al igual que su colega uribista, aseguró que se aumentará la burocracia por orden de la “emperatriz Francia Márquez”.

“Empecemos por descartelizar a Colombia, por reducir el tamaño del Estado. No existe ningún decreto ni resolución, de este Gobierno, reduciendo el tamaño del Estado. Es mentira. Es un cheque en blanco para la emperatriz Francia Márquez, para sus deseos propios. No para la igualdad. Para repartir subsidios a costillas de los trabajadores y empresarios de Colombia”, aseveró, a gritos, María Fernanda Cabal en la discusión del proyecto.

Cabal se opone a crear el Ministerio de la Igualdad. REUTERS/Luis Cortes

La misma Paloma Valencia reconoció, en el debate, que toda su bancada en el Senado se retirará de la discusión para afectar el quórum que necesitan los proyectos para sacarlos adelante. Pues bien, tras varios de estos durísimos reparos, el presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar con vehemencia y lanzar una de sus ya conocidas reflexiones.

A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario reprochó la actitud de las senadoras uribistas, y de paso a todos los integrantes de la oposición que no ven viable la creación de una nueva cartera. Petro aseguró no entender por qué, a su juicio, las congresistas no apoyaban iniciativas que velen por la igualdad entre los colombianos. Además, cerró su cuestionamiento invitando a no seguir apoyando lo que llamó “esclavitud” del siglo actual.

“No entiendo que les molesta de tener una institucionalidad que luche por acabar la exclusión social y étnica. No es la sociedad de los esclavistas la que puede sostenerse en el siglo XXI, es la sociedad justa y libre la que puede asumir los retos de nuestro siglo”, señaló el jefe de Estado.

El presidente Petro se agarró con las senadoras uribista María Fernanda Cabal y Paloma Valencia por el Ministerio de la Igualdad.

Tras ese duro cuestionamiento, María Fernanda Cabal se dio a la tarea de tomarle captura al trino del presidente y responderle, nuevamente, con un duro señalamiento. La senadora uribista aseguró que, supuestamente, el Gobierno querría ocultarle al país el costo que acarrearía la creación del ministerio en mención y sindicó al Ejecutivo de ser socialista.

“No es exigiendo facultades extraordinarias y a la vez ocultando cuánto va a costar este nuevo Ministerio -o el “Palacio” para la Emperatriz Francia Márquez”-, ni con cargos burocráticos para comprar congresistas, que se lucha en favor de los pobres. El socialismo es un fracaso”, señaló la parlamentaria opositora.

El presidente Petro se agarró con las senadoras uribista María Fernanda Cabal y Paloma Valencia por el Ministerio de la Igualdad.

En medio del debate, las comisiones primeras de Cámara y Senado rechazaron la proposición para archivar el proyecto para crear esa iniciativa. Se esperan nuevos pronunciamientos.

