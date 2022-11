Estos son los sitios con mayor riesgo de deslizamientos en Bogotá según la Personería

Aunque desde la Personería se habla de 20 territorios de siete localidades en riesgo, el Idiger calcula que se trata de una cifra mucho más alta: 251 puntos críticos en 190 barrios de 10 localidades

De acuerdo con la Personería Distrital, hay cerca de 20 zonas de Bogotá que se encuentran en riesgo en medio de la coyuntura de las lluvias en la capital del país. Tal y como lo detalló esa entidad, luego de hacer un estudio de la mano de las alcaldías locales y el Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), se identificó que hay algunos espacios que están en peligro de sufrir afectaciones consecuentes a las condiciones del clima que, de hecho, ya afectó, por ejemplo, a las personas residentes en la vía a La Calera, en días recientes.

“Hemos realizado monitoreo permanente y en cada una de estas localidades se dispuso de un equipo para realizar recorridos por los puntos críticos que presentan alto riesgo de remoción en masa”, comentó el personero de Bogotá, Julián Pinilla, en un informe realizado por aquel organismo. Aunque desde la Personería se habla de 20 territorios de siete localidades en riesgo, el Idiger calcula que se trata de una cifra mucho más alta: 251 puntos críticos en 190 barrios de 10 localidades. Las conclusiones a las que llegaron ambas entidades se hicieron luego de visitas a esas partes de la ciudad entre marzo y octubre.

La Personería calificó de ‘urgente’ poner bajo la lupa a algunos sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme y Ciudad Bolívar. Lo que pide la entidad, además, es que se realicen evacuaciones y se reubiquen a quienes habitan esos territorios con el objetivo de “evitar una tragedia de grandes proporciones, superior a las ya registradas”.

“Entre quienes habitan esos sitios se encuentran adultos mayores y niños que no saben cómo reaccionar en una eventualidad (...) es una preocupación bastante grande (....) Con personas que están ahí por necesidad. No tienen otras opciones que les permita estar mejor y algunos no han aceptado las alternativas que les ofrece el Distrito porque consideran que no cumplen con las condiciones que requieren o por apego a lo que ha construido con sus propios recursos”, argumentó Héctor Robayo, en vocería de la Personería.

La Secretaría del Hábitat destacó que buscaba que las familias que se encuentran en riesgo puedan acceder a facilidades de crédito para vivienda para dignificar

Fue durante la semana pasada que el Idiger alertó que, en el sur de Bogotá, había 22 familias en riesgo. “El área de asistencia técnica y social del IDIGER verificó la situación de las viviendas, de las cuales se entregaron 30 actas de recomendación de evacuación. A pesar de la condición de riesgo, solo dos núcleos familiares decidieron evacuar”, comentó esa entidad en un reporte que hizo público.

“Familias que accedan salir de la zona de riesgo: La Secretaría de Integración Social ofrece un bono canjeable por alimentos por 150 mil pesos. La Secretaría de Hábitat entrega Aporte Temporal Solidario por 2 meses con un valor de 270 mil pesos”, se relató desde ese organismo.

Para ese entonces, la Alcaldía de Ciudad Bolívar aseguró que garantizaría “el transporte para las personas y sus bienes, a los sitios seguros que escoja cada familia que decida hacer efectiva la evacuación de la zona de alto riesgo”. Asimismo, la Secretaría del Hábitat destacó que buscaba que las familias que se encuentran en riesgo puedan acceder a facilidades de crédito para vivienda para dignificar.

“Secretaría de Hábitat tiene dispuesta la oferta institucional donde mediante el programa de educación e inclusión financiera enruta a los hogares y, posterior a ello, brindarles acceso a la oferta preferente que son los subsidios de vivienda para adquirir vivienda digna”, publicaron desde el Instituto.

Las lluvias, según el Ideam, se extenderían hasta mediados del mes de diciembre, sin embargo, para este mes de noviembre determinaron que las precipitaciones serán más fuertes.





