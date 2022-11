Más de 40 años de cárcel podrían pagar los policías implicados en asesinato de Juan Pablo González

El presunto abusador de Hilary Castro fue torturado y asesinado en un calabozo de la URI de Puente Aranda. Cinco policías fueron judicializados en este caso. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Recientemente las autoridades correspondientes adelantaron la judicialización de los cinco policías que fueroon vinculados a la investigación en el caso de Juan Pablo González. Este hombre asesinado en un calabozo de la URI de Puente Aranda era el presunto abusador de Hilary Castro.

La Fiscalía General de la Nación imputó a los cinco uniformados por los delito de homicidio agravado por comisión u omisión y tortura por comisión u omisión a título de coautores.

De acuerdo con lo revelado por el ente acusador, los policías involucrados fueron identificados como Byron Arley Gonzáles, Bladimir Sánchez Tarazona, Bryan Humberto Montealegre, Bryan Andrés Marín y Eduardo Blanco López.

Ante este panorama, expertos han opinado sobre el futuro de los miembros de la Policía Nacional. En diálogo con RCN mundo, el abogado penalista Francisco Bernate indicó que los policías podrían enfrentarse a una pena de más de 40 años de cárcel.

“De manera que estas personas y en el mejor de los eventos, pueden estar exponiéndose a una condena de mínimo 40 años de prisión”, dijo Francisco Bernate.

Según la explicación del abogado en el medio de comunicación mencionado, los policías no tendrían beneficios como la rebaja del 50 % de la pena, esto por no aceptar los cargos. Sin embargo, esto no quiere decir que en un futuro no puedan llegar a otro acuerdo con la Fiscalía e incluso conseguir rebajas en la condena.

“En mi concepto, es una afortunada imputación de la Fiscalía atendiendo la gravedad de los hechos y las penas van a estar sobre los 40 años”, añadió el penalista Francisco Bernate.

Sobre el asesinato y las torturas a las que fue sometido Juan Pablo González, el abogado indicó que sus familiares podrían tomar medidas. Bernate recordó que la justicia tiene la responsabilidad de cuidar a quienes estan privados de la libertad. “Cualquier cosa que le suceda, pues el Estado deberá responder por daños materiales y morales”, indicó el experto.

En la entrevista con el medio mencionado, Bernate agregó que “no puede haber ningún tipo de consideración frente a quién está llamado a salvaguardar la vida de los ciudadanos y por el contrario se presta para este tipo de situaciones”.

Juan Pablo González fue golpeado durante 27 minutos hasta morir

Este hombre era sindicado por los delitos de acceso carnal violento y hurto agravado por el presunto abuso en contra de la menor de edad, identificada como Hilary Castro, en una estación de TransMilenio.

Por ese motivo un juez dictó medida de aseguramiento. Tras esa decisión, Juan Pablo González fue trasladado hasta la URI de Puente Aranda, específicamente, según relató la Fiscalía, a la celda número cuatro del segundo piso.

La Fiscalía General de la Nación indicó que los Policías no hicieron nada para evitar que Juan Pabli González fuera torturado y asesinado.

Ya en el lugar, al parecer, los perpetradores del crimen le habrían rapado el cabello para luego golpearlo durante casi media hora.

“Le raparon su cabellera, lo condujeran al baño, lo obligaran a bañarse y le golpearan durante 27 minutos seguidos con puños y patadas, lesionándolo hasta que perdiera la vida”, indicó la Fiscalía.

A lo largo de este tiempo, le habrían causado más de 50 lesiones, hematomas, equimosis y fracturas. Además, mientras lo golpeaban, presuntamente, lo orinaron y lo obligaron a tomar sus propios orines.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, estos hechos habrían sido cometidos por los presos del lugar a modo de castigo por ser un violador. Finalmente, tras la golpiza, González padeció de un politraumatismo con trauma torácico severo, lo que causó una insuficiencia respiratoria aguda, la causa final de su muerte.

