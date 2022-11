“Colombia está en el fondo de una piscina de lodo”, aseguró el senador Gustavo Bolívar

El senador del Pacto Histórico respondió a los comentarios hechos sobre las supuestas exigencias de Petro para viajar a Sabanalarga. Foto: Senado (Twitter)

El senador Gustavo Bolívar, acostumbrado a dar declaraciones en Twitter que dan de qué hablar, esta vez utilizó su cuenta en la red social para asegurar que “Colombia está en el fondo de una piscina de lodo”, y agregó que “para sacarla de allí hay que zambullirse en esa piscina inmunda”. No explicó exactamente a qué se refería.

“Todo está podrido. Colombia está en el fondo de una piscina de lodo. Para sacarla de allí hay que zambullirse en esa piscina inmunda. Léase: para hacer las reformas que cambien esta podredumbre hay que nadar en aguas turbias. Crudamente es así. ¿Recuerdan del 55/86? Era para evitar esto”

El senador no especificó a qué se refiere.

En qué consiste la propuesta “55/86″ de Gustavo Bolívar

Sin embargo, la denominada propuesta “55/86″ puede dar una pista: se trató de una propuesta de 2020 de la bancada del entonces senador de Gustavo Petro de alcanzar 55 curules en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes “para comenzar la transformación del país”.

“El Congreso es un nido de ratas, y no lo digo yo, lo sabe todo el mundo. En los últimos 30 años hemos tenido más de 100 congresistas presos, y unos 300 se han salvado de ir a la cárcel, porque eligen a sus propios jueces, porque son amigos del fiscal o del gobierno de turno, porque eligen a su procurador, eligen a su propio contralor, entonces les tapan, se tapan unos con otros”, empieza diciendo el senador en un video explicativo publicado en 2020.

“Eso hay que cambiarlo”, continúa, “porque aparte de la impunidad e inmunidad de la que gozan los congresistas también está su quehacer, y por eso es que si nosotros vemos un país mal educado, un país en la pobreza, un país unido en la desigualdad, un país unido en la corrupción y en la violencia, es porque no ha habido las reformas que necesitamos en Colombia, y no se hacen porque el representante y el senador no llegan a representarlos a ustedes, como manda la democracia representativa”.

Luego sigue con su explicación: “Entonces llegan a representarse a ellos mismos, a sus intereses, los de sus familias, y los intereses de sus financiadores. Hay un negocio más lucrativo que el narcotráfico y es financiar campañas. Entonces estas grandes empresas, o estos grandes conglomerados, o estos grandes conglomerados, pues le pagan a un partido político o a varios, y eso les representa muchas exenciones tributarias que a veces son de billones de pesos, también beneficios tributarios y, sobre todo, favorecer con los grandes negocios de la nación a esos conglomerados. Por eso se olvidan de ustedes y no trabajan por ustedes”.

“De modo que 55/86 quiere decir que para renovar este Congreso necesitamos 55 senadores decentes y 86 representantes a la Cámara decentes; es decir, una persona que no roba y que no financia su campaña con plata de narcos ni de contratistas ni de cacaos. Por eso les digo: de nada sirve que elijamos a un gran presidente si no va a estar rodeado de un Congreso con mayorías. Les puedo asegurar que ese presidente no hará nada si no tenemos un Congreso con mayorías”.





Esta era la propuesta de Bolívar para 'cambiar el país'.

Gustavo Bolívar criticó el mundial de Qatar

En pleno inicio del mundial de fútbol, en Qatar, el senador Gustavo Bolívar publicó en su cuenta de Twitter una opinión cargada de crítica en contra del evento deportivo, al calificarlo como “el peor de la historia”.

“Sin empezar, este ya es el peor Mundial de la historia. Los sobornos para lograr la sede, la gente que murió construyendo los estadios. En política las potencias bloquean países por restricción democrática o violación de derechos Humanos. Pero aquí están todas patrocinando lo mismo”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

