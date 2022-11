Marelen Castillo toma acciones legales contra la Liga Anticorrupción

Foto: Infobae.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió un documento de 26 páginas con el que los abogados de la representante a la Cámara Marelen Castillo, emprendería acciones legales contra el partido fundado por su fórmula presidencial, Rodolfo Hernández.

El abogado Juan Pablo Lozada presentó una impugnación contra la asamblea fundacional de Liga de Gobernantes Anticorrupción, calificó como “clandestina” la fundación del partido político.

“Que son contrarias a la ley las decisiones adoptadas los días 14 y 15 de julio de 2022, en la asamblea fundacional del partido político Liga de Gobernantes Anticorrupción, las de constitución de la organización política, elección de directivas, la aprobatoria de estatutos y, por último, la de declaratoria política, en atención a que fueron adoptadas en reunión clandestina a la que debió ser convocada mi representada como integrante de la fórmula”, denuncia el documento.

Hay que tener en cuenta que, el pasado mes de octubre se conoció el escándalo cuando salió un audio donde la fórmula compuesta por el ingeniero y la académica discutían sobre un dinero. En la conversación, se puede escuchar que el exalcalde de Bucaramanga, quien renunció a su curul en el Senado recientemente, le reclama a Castillo por un dinero proveniente durante la campaña presidencial.

“¿Quién le pagó el salario?”, le cuestiona el excandidato. En respuesta se logra escuchar a la académica decir: “que si quedábamos en la vicepresidencia después pagábamos”.

Luego de la insistencia del exalcalde de Bucaramaga, Castillo le afirmó que podían llegar a un acuerdo de pago. “Lo podemos conversar. Nos sentamos y lo conversamos, yo no tengo problema”, respondió la congresista.

“No es conversarlo. Eso no hay que conversarlo. Yo sé que usted va a decir que no y usted me va a devolver a mí (la plata) porque la puse yo”, concluyó el fundador del partido Liga.

Marelen Castillo. REUTERS/Luisa Gonzalez

En diálogos para la revista Semana, la congresista Marelen Castillo confesó en días pasados sobre las actitudes que tuvo el excandidato Rodolfo Hernández durante la segunda vuelta presidencial.

La exfórmula vicepresidencial del ingeniero mencionó que aún no sabe qué pasó en el interior de la bancada en ese momento dentro de la campaña, pues se encontraba recorriendo el país. “Yo no conozco que pasó allá, porque yo en la segunda vuelta me dediqué a trabajar con todos los colombianos para que conocieran el proyecto que teníamos. Me dediqué hacer mi trabajo juiciosamente y no me reuní con ellos en Bucaramanga”, señaló en primera instancia.

“No fui cercana a ellos. Son decisiones que se toman, que luego tienen que evaluarse y aquí están las consecuencias. Es muy triste, pero como les digo a los colombianos, aquí estoy y yo me quedo”, añadió Castillo.

El exasesor político del exalcalde de Bucaramanga, Óscar Jahír Hernández, en días anteriores reveló para el diario mencionado detalles sobre los secretos de su campaña, " él manifestaba querer ganar la presidencia, pero la gente empezó a ver que no quería ganar. A veces siento muy en el fondo que se asustó. Si él hubiera querido ganar, tenía todo para hacerlo: 15 días para viajar por el país, recibir los apoyos de los más de 5 millones de votos de Federico Gutiérrez, pero no recibió a nadie. No quiso nada. Cuando uno ve eso, entiende que no quiso ganar. Es el único candidato en el país que se mete en una piscina en una segunda vuelta, en vez de salir a trabajar por su candidatura”.

Así como lo aseguró el exasesor político, al ingeniero Rodolfo lo asesoraron mal porque le dijeron que podía manejar el partido de forma individual, y por esto “Marelen sintió que hacía parte de una estructura política, pero era un cero a la izquierda. Eso desdibujó mucho a Rodolfo como hombre y político”.

