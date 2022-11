Polo Polo reaccionó contra la ley de educación sexual: “Lo único que están haciendo es lavarle la cara a los pederastas y a los violadores”

“Lo único que están haciendo aquí es lavarle la cara a los pederastas y a los violadores”: Polo Polo contra la ley de educación sexual. Foto: Colprensa.

Un acalorado debate se vivió en el Congreso de la República, mientras se discutía la Ley 229 de 2021, que busca promover la educación integral en sexualidad en los colegios públicos y privados del país. Uno de los Representantes a la Cámara que más arremetió contra el proyecto de Ley, fue Miguel Polo Polo, quien en un subido tono de voz y de manera enfática se fue de frente en contra de la Ley 229.

Después de los minutos de efervescencia y calor, el Representante escribió en su cuenta de Twitter: “Enfrentamos en Plenaria de cámara de representantes, el perverso proyecto de ley que pretende hipersexualizar a los niños en el país. Promoviendo una supuesta “educación sexual”, en donde lo que quieren enseñar es a masturbarse, tener sexo a temprana edad y promover el aborto”.

Además de esto, el congresista aprovecho el momento e hizo un reclama, al indicar que se siente aludido por la manera en como se transmite el audio y video cuando él habla:

“Sr @DavidRacero estoy cansando de que sistemáticamente saboteen el audio y video de mis intervenciones en el Congreso, en las transmisiones de YouTube. Ya he pasado cartas, he avisado en sistemas, pero el problema persiste. He tenido buena fe, pero solo a mí me pasa ¿Hasta cuando?”, manifestó Polo Polo.

Volviendo al tema de la ley de educación sexual, el Representante Polo Polo, se refirió al progresismo y al “atraso del país”: “Colombia hoy no es un país atrasado por tener buenas morales y costumbres, Colombia es un país atrasado por tanto corrupto y por tanto ladrón hipócrita que hoy aquí se la vienen a dar de progresistas”, dijo el Representante.

Luego de pronunciar estas palabras, el congresista ordenó reproducir un video en el que aparece la ministra de Igualdad del Gobierno español e hizo además el señalamiento de que se abrazó con Gustavo Petro y expuso que es una de las promotoras de esta política de género.

La ministra en el video expuesto por Polo Polo, dice que: “todos los niños las niñas las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento”. Estas declaraciones de la ministra española, fueron reprochadas por el congresista colombiano.

“Lo único que están haciendo aquí es lavarle la cara a los pederastas y a los violadores”: Polo Polo contra la ley de educación sexual

El Representante continúo en la defensa de su opinión y dijo: “¿Los niños son hijos del Estado? No señor, los únicos titulares de los niños en Colombia son sus padres que ellos son los que tienen que incluir la educación (...) Lindo los representantes de la izquierda que tanto que hablan de que no damos el debate y aquí todos se largaron para que no haya coro y que se caiga la votación de archivo porque aquí seguimos dando el debate. Aquí nos seguimos dando todos. Voy a votar, sí, al archivo de este proyecto de ley perversa”, enfatizó.

Finalmente, es importante recordar que el proyecto de ley fue radicado en la legislatura anterior, pero que este año fue retomado por el Pacto Histórico, con Susana Boreal; Alejandro García, de la Alianza Verde, y Dorina Hernández Palomino, una palenquera del movimiento Soy Porque Somos, de la vicepresidenta Francia Márquez.

SEGUIR LEYENDO: