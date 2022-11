Consorcio chino a cargo de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá dice que solo hará lo que diga el contrato

Se aprobó el cupo de endeudamiento para la Segunda Línea. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Polémica es lo que se ha levantado ante la petición del presidente Gustavo Petro de estudiar la viabilidad técnica y financiera de hacer la primera línea del Metro de Bogotá subterránea y no elevada, como ya se planeó y como ya se está ejecutando. Respecto al tema, Wu Yu, presidente de China Harbour Engineering Corp., el consorcio chino que está encargado de construir la Línea 1, explicó que únicamente se hará lo que está estipulado en el contrato.

La aclaración la hizo en medio de la comisión accidental creada por el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá para hacerle seguimiento a las obras. Wu Yu añadió que solamente recibirá órdenes de la Empresa Metro al ser la entidad con la que tiene un vínculo contractual.

Por otra parte, indicó que cambiar los diseños que ya están estipulados elevaría los costos y aumentaría el tiempo de entrega de la obra. “En el contexto de Bogotá, el costo de un metro subterráneo versus un metro elevado, hay un costo diferencial”, dijo Wu Yu.

Cabe recordar que hace unas semanas el gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, dijo que no hay dinero para cambiar el tramo de la avenida Caracas (donde irá la Línea 1) de elevado a subterráneo, por lo cual seguirá como está planeado.

“Es un cambio radical, no es un cambio menor, los objetos del contrato no se pueden cambiar. 5,5 billones es un costo pequeño para lo que significa la modificación. Seguiremos ejecutando el metro como está, no estamos generando ni propiciando ningún cambio”.

Agregó que los cambios propuestos no solo acarrearían más costos, sino que demoraría mucho más la entrega de la obra. También aseguró que ni siquiera se está considerando la opción y que desde la Alcaldía de Bogotá no se ha dado la orden de frenar la ejecución del contrato, recordando además que legalmente cualquier modificación tendría un impacto muy grande sobre la primera línea del metro.

“Por lo tanto nosotros, de acuerdo con las instrucciones que hemos recibido, seguiremos ejecutando el metro como está. La alcaldesa lo dijo, nosotros como Distrito no estamos generando, ni ordenando, ni propiciando ningún cambio. Lo único que estamos acatando es la instrucción del presidente de que el consorcio chino presente una información de cuáles serían las posibilidades”, dijo.

Petro no pidió cambios al metro, aseguró el ministro de Transporte

El mismo ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en diálogo con El Tiempo el pasado 27 de octubre, explicó de qué se trató la reunión entre el Gobierno y representantes de las empresas China Harbour Engineering y Xi’An Metro, y de la que, en un primero momento, La Silla Vacía señaló había sido para revisar el diseño de la primera línea del metro así como para explorar un posible cambio en estos.

De acuerdo con información de El Tiempo, el ministro Reyes señaló que esta información era falsa y que la reunión fue exclusivamente para conocer el avance del proyecto.

“Ya que nosotros pagamos el 70 % de la obra queremos saber cómo se está haciendo (…) no hemos dados pautas, ni lineamientos, ni recomendaciones porque eso es un proyecto ya contratado que no se puede modificar”, dijo el ministro, según lo citan en El Tiempo.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el mismo 27 de octubre, anunció, a través de Twitter, que el supuesto cambio del trazado era mentira, explicando, también, que tres delegados del Gobierno nacional le habían confirmado que no se está solicitando una modificación al contrato.

“Presidí la Junta del Metro de Bogotá este lunes y le pregunté expresamente a los 3 delegados del gobierno nacional si estaban solicitando una modificación del contrato de la primera línea del metro y me dijeron que no, lo cual coincide con la aclaración pública del ministro de Transporte”, publicó en Twitter López.

SEGUIR LEYENDO: