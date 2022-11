Estos son los futbolistas colombianos que más ganan en Inglaterra: Luis Díaz no lídera el ranking

Estos son los futbolistas colombianos que más ganan en Inglaterra. Imagen: Reuters y Getty Images.

Este domingo finalizó la jornada número 14 de la Premier League, en esta los equipos grandes que continúan en la lucha por la punta de la tabla lograron sumar los tres puntos, fuera del Liverpool que nuevamente sumó una nueva derrota, esta vez ante el Leeds United, donde milita el colombiano Luis Sinisterra.

El protagonismo que ha ganado la liga inglesa en los últimos años le ha servido a los clubes a duplicar sus ingresos, poder ofrecerles más a sus jugadores y, por lo tanto, hacer del espectáculo algo más atractivo logrando mantener el impulso de la liga de manera ascendente.

Nunca ha sido un secreto que algunos de los deportistas que mejor ganan en el mundo son futbolistas y con la buena situación de reputación que tiene la Premier League, son varios los que juegan allí los que pueden disfrutar de un salario envidiable y dentro de estos los colombianos no se quedan atrás. Estos son los jugadores cafeteros que más ganan en suelo británico:

1. Yerry Mina

El zaguero central, que actualmente se encuentra en ‘pelea’ con la afición e incluso con varios medios de Inglaterra por sus constantes lesiones que lo han convertido en una carga más para el Everton, es el colombiano que más gana jugando allí. A pesar de no haber acumulado muchos minutos de juego esta temporada, si está acumulando bastante dinero en sus cuentas bancarias.

El salario neto del defensor se encuentra en un total de 7.700.000 millones de euros anuales, lo que vendrían siendo un aproximado de $37.789.344.423 millones de pesos colombianos. Tal es la cantidad que percibe Mina que semanalmente está viendo entrar en su cuenta más de 500 millones de pesos, cifra extraordinaria para quien se encuentra en proceso de recuperación.

Hablando de aspectos financieros, a Yerry más le vale ganarse nuevamente la confianza del entrenador Frank Lampard, su contrato vence en junio de 2023 y podría finalizar allí su ciclo en el viejo continente.

Te puede interesar: Luis Díaz fue visto de fiesta en una reconocida discoteca de Barranquilla

2. Dávinson Sánchez

El defensor central, que tan solo ha participado en 10 partidos con el Tottenham esta temporada y que se encuentra bajo el ojo del huracán por sus actuaciones en el campo, es el segundo tricolor que más gana en Inglaterra, recibiendo un salario anual de 3.900.000 millones de euros, lo que vendrían siendo aproximadamente $19.140.057.565 millones de pesos colombianos.

Antes de que llegase Yerry Mina, Sánchez era el colombiano mejor pagado en Inglaterra, no obstante fue destronado por su compañero de la selección Colombia. Sin importar que en los últimos años haya perdido participación en el once inicial del cuadro del Hotspur, sus ingresos no reflejan esa reducción de juego.

3. Luis Díaz

Sorpresivamente, el Guajiro se encuentra en el último puesto del podio de los connacionales que más ingresos ven dentro del fútbol inglés. A pesar de hacer parte de uno de los mejores equipos del mundo y uno de los más estables económicamente hablando, Díaz no se ha ganado todavía el protagonismo necesario para renegociar la cifra establecida en su contrato y, por lo tanto, no ha conseguido aumentar su salario desde que arribó.

No obstante, esto no quiere decir que sus ingresos sean mínimos, todo lo contrario. Bajo el primer contrato establecido por Díaz, este recibe un total de 3.500.000 millones de euros anuales, lo que vendrían siendo 17.176.974.738 millones de pesos colombianos.





SEGUIR LEYENDO: