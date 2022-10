Juan Fernando Quintero explicó qué pasó con el árbitro Fernando Echenique en Argentina y pidió disculpas

(Fotobaires)

En el estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda, River Plate jugó su último partido de esta Liga Profesional Argentina ante Racing, quienes tenían la oportunidad en sus manos de arrebatarle el campeonato a Boca Juniors, que se jugaba el todo o nada ante Club Atlético Independiente.

En este compromiso la escuadra de Núñez se encontró con una dualidad moral. Siendo el último partido de su director técnico Marcelo Gallardo bajo el mando del equipo, una derrota no sería lo conveniente, pero una victoria le entregaría el título a los Xeneizes. El equipo decidió respetar a su entrenador y con un doblete del colombiano Miguel Ángel Borja, los Millonarios cerraron su ciclo competitivo con un marcador de 2-1 final.

El encuentro tuvo a Juan Fernando Quintero como el gran ausente. El colombiano no estaba disponible para jugar con el equipo debido a una sanción aplicada por la Comisión Disciplinaria de la liga, luego de haber agredido al colegiado Fernando Echenique, en el partido pasado ante Rosario Central.

No obstante, el hecho de no haber podido entrar al terreno de juego no le impidió al antioqueño viajar con el equipo y acompañarlos en el último enfrentamiento del rentado local. Quintero no se quiso perder la última ocasión en la que Gallardo estaba en el banquillo y por fuera del césped alentó a los suyos.

Finalizado el encuentro y con los tres puntos en su bolsillo, River abandonó el Cilindro y mientras que Juan Fernando lo hacía, aprovechó durante un corto momento para conversar con ESPN sobre lo que sucedió con el árbitro y Rosario Central, enfocando sus declaraciones en una sentida disculpa.

Quintero afirmó que todo se dio muy rápido y dentro del calor del momento, pero reafirmó su respeto por todos los árbitros entregándole a Echenique sus disculpas:

“Fue un momento muy particular. No soy de reaccionar así y quiero pedir disculpas por el acto. Respeto mucho a los árbitros, son la ley dentro del campo”

De igual manera profundizó en que es importante se establezca una relación de respeto entre el jugador y el juez central, enfatizando en que es necesario que ellos también entreguen el ejemplo. El mediocampista realizó este comentario, ya que el empujón de Quintero al árbitro se dio luego de que este ‘lanzara’ un manotazo hacia el colombiano sin intención:

“Ellos también deberían dar ejemplo, en esa situación no fui solo yo, tuve una reacción después de. Se viven muchas emociones en el partido, aprovecho para pedir disculpas y eso no se va a repetir. Son situaciones que se dan dentro del campo, pero de esto se aprende”

Cabe recordar que, aparte de este encuentro, Quintero tampoco podrá jugar los próximos dos encuentros de la liga local debido a la sanción interpuesta por la Comisión Disciplinaria. Aun así, todavía está en el aire la posibilidad de que el colombiano se quede en Argentina, su contrato con River Plate expira el 31 de diciembre de 2022, si después de esta fecha no se ha concretado una opción de compra o una nueva negociación de préstamo, Juan Fernando se verá obligado a regresar al Shenzhen FC de China.

