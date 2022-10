Daniela Ospina y Gabriel Coronel dieron nuevos detalles de su matrimonio

Daniela Ospina y Gabriel Coronel respondieron algunas inquietudes sobre su matrimonio. Foto: Instagram @daniela_ospina5

El pasado 27 de septiembre una noticia movió fibras en el mundo del entretenimiento, ya que el programa de chismes Lo Sé Todo reveló que, supuestamente, Daniela Ospina y Gabriel Coronel se habrían casado en secreto en Miami. Uno de los seguidores del programa logró conseguir el acta del compromiso en el que especificaba la unión entre la empresaria antioqueña y el actor venezolano.

“Hubo matrimonio a escondidas y a este tampoco nos invitaron”, señaló Ariel Osorio, presentador del programa de chismes de Lo Sé Todo. Y agregó otra de sus colegas: “Nos engañaron, nos dijeron que era un compromiso y era boda ... Pero si ayer salieron aquí hablando de su matrimonio, de su unión, que sí o sí no iba a ser en playa”; posteriormente, Ariel Osorio mencionó que el matrimonio fue celebrado por lo civil.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel se habrían casado el pasado 22 de agosto y lo habrían hecho en secreto en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos. Tomada del programa Lo Sé Todo.

Recientemente, la pareja realizó una ronda de ‘preguntas y respuestas’ a la que denominaron “Mañana seré de ustedes así que pregunten”, a través de su cuenta de Instagram, y despejó algunas dudas del compromiso y del momento en que se llevará a cabo la ceremonia de matrimonio.

La primera pregunta que les formularon fue: “¿Dónde será la boda?”. A lo que Gabriel Ospina pidió ayuda de la empresaria antioqueña y esta dijo “a mí no me han dicho nada”, por lo que sorprendido Coronel le dice: “¿Cómo? Pero si tú eras la que se iba a encargar de esto”. Finalmente, la paisa indicó que el actor solamente le entregó el anillo y ya.

Le puede interesar: Así reaccionó Melissa Martínez a ‘Monotonía’, la nueva canción de Shakira

Otro de los arriesgados internautas preguntó por la cantidad de hijos que tendría la pareja, en ese momento, Gabriel Coronel se dirigió hacia donde estaba la madre de Daniela y le preguntó por la cantidad de nietos que quisiera tener, a lo que respondió: “Los que Dios me mande”, y agregó que le gustaría tener dos nietos “mínimo”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, ya que el portal de chismes Rastreando Famosos se encargó de replicar el contenido y los internautas no vieron con buenos ojos los comentarios que hizo hacia el estado civil de la madre de la paisa. Algunos de los comentarios más destacados son: “chévere que todo vaya bien en la relación y que la suegra te quiera, tarea difícil”; “Daniela no quiere, ella solamente disimula”; “se nota que el hombre es bastante hostigante e imprudente”, entre otros.

A continuación, la respuesta de Daniela Ospina sobre la realización de su matrimonio:

La pareja todavía no tiene clara la fecha en la que llegarán al altar

Salomé está celosa de la nueva pareja de Daniela Ospina

A pesar de que la noticia del noviazgo y posterior compromiso de Daniela Ospina con el actor venezolano causó felicidad entre quienes están al pendiente de la vida privada de la deportista antioqueña, tal parece que su primogénita no siente esta misma motivación, no al menos de forma plena.

Así lo reveló ella misma a través de una entrevista que brindó a la revista Semana, por medio de la cual admitió que la pequeña siente celos de su prometido, aunque advierte que es algo normal.

“Para mí es muy importante la conexión o la relación que pueda tener ‘Salo’ con la pareja que yo esté. Todo ha sido muy natural, aunque mi hija siente celos. Es un ser humano, es una niña que siempre ha tenido su mamá para ella y no es que la deje de tener, pero, pues sí empezamos a dar otros pasos diferentes”, comentó Daniela Ospina.

SEGUIR LEYENDO: