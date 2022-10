Acusado de violar a la diseñadora caleña Johana Rojas recobró la libertad: “Creí en la justicia y me falló”

Johana Rojas

A través de un video de sus redes sociales, la diseñadora caleña Johana Rojas publicó su preocupación e indignación ante la libertad por vencimiento de términos de su expareja, Tomás Velasco, quien es señalado de agredir y abusar sexualmente de ella.

La joven denunció su terrible situación el 26 de septiembre del 2021 cuando fue golpeada físicamente y abusada sexualmente por su exnovio, luego de compartir en una reunión con amigos.

El proceso legal en contra del sujeto se dio en octubre del mismo año, sin embargo, se dio a la fuga por unos meses y hasta diciembre Velasco decidió entregarse. Al agresor se le imputó el delito de acceso carnal violento y se le dictó medida de aseguramiento en lugar de residencia.

En días pasados, el sujeto quedó en libertad por vencimiento de términos y ante esta situación Johana decidió publicar un video rechazando el suceso. Con el siguiente mensaje, la víctima dejó la imágenes en su Instagram: “Le dieron libertad a Tomas Velasco por vencimiento de términos. Por la ineficiencia de este país, por alargar los procesos hasta llegar al punto de vencimiento de términos no por ser inocente. Estoy destruida y con el corazón partido de ver que la justicia en colombia funciona tan mal. No se si me vaya arrepentir de esto, pero en este video esta el delito por el que está procesado Tomas Velasco”.

Dentro de vídeo, la joven cuenta con su voz entrecortada cómo la justicia colombiana no realizó el procedimiento indiciado para que el agresor pagara por sus actos. ”Yo hice todo el debido proceso, fui a Medicina Legal, a la clínica, fui a todas las audiencias, menos a las últimas porque mi psicólogo me recomendó no asistir porque me afectaban en mi ansiedad y depresión. Confié en la justicia, creí en la justicia por más de un año y me falló. Por eso sentí que debía contar mi historia”, afirmó.

“Él se la pasa en espacios a dos minutos de mi casa. Se la pasa por parques y por lugares donde están a dos minutos de distancia de mi casa, entonces esa es mi primera preocupación”, mencionó la diseñadora tras la decisión que le trajo de nuevo intranquilidad, pues teme por su seguridad.

De acuerdo con la caleña, la decisión no fue sorpresa para ella pues muchas de las audiencias fueron aplazadas, “le dan prisión domiciliaria, así estuvo hasta hace dos días (18 de octubre). Un juez en segunda instancia le dio libertad por vencimiento de términos”, aseguró. Además, la joven resaltó, “esta audiencia se daba en julio. En julio la cancela el abogado defensor de él, la aplaza para agosto. En agosto la aplaza el juez y queda para marzo. Ahí ya es un vencimiento de términos porque se superan los 240 días”,

Johana por esta razón pide celeridad a los jueces encargados de su caso porque siente miedo de que la justicia vuelva a fallarle, tras lo sucedido la diseñadora lamentó: “Quedé diagnosticada ansiosa depresiva. Yo tomo medicamentos para la ansiedad y para la depresión y creo que el sentir que él está libre, aunque sigue imputado y, aunque siga en todo el proceso judicial, hace que yo no tenga tranquilidad en mi propia ciudad”.

“Lo que espero que suceda es que la juez y los que están llevando el caso sean eficientes con el proceso y no me abandonen. Mi próxima audiencia quedó para marzo de 2023 y siento que es un riesgo que él esté libre en la ciudad en la que yo vivo. No es justo que esté cerca a mí, a dónde yo estoy”, manifestó la vícitma.

