Los memes que dejó la derrota de Millonarios ante Pereira en El Campín

La derrota de Millonarios no pasó desapercibida. Foto: Dimayor / Twitter

La Liga BetPlay avanza tan rápido que los equipos pasan de tener grandes momentos y buenas rachas a vivir una crisis futbolística en cuestión de días. Millonarios, quien era uno de los llamados a ser gran protagonista del torneo y candidato al título, está pasando por un momento inesperado, los resultados no son buenos, los hinchas se inquietan y el equipo de Gamero está siendo cuestionado. La derrota ante Pereira dejó en evidencia el momento del club.

Millonarios contaba con un “ahorro” de puntos que le permitió tener una margen de error para los siguientes partidos, sin embargo, tras cinco juegos en la Liga BetPlay sin conocer la victoria, el equipo de Alberto Gamero ya empieza a generar dudas y complicó su clasificación a la siguiente ronda. El equipo capitalino cuenta con tres juegos por delante, Tolima en Ibagué, Medellín en Bogotá y Alianza Petrolera en Barrancabermeja.

También puede leer: Millonarios volvió a cederle el liderato de la Liga BetPlay II 2022 a Deportivo Pasto

El partido se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la lluvia acompañó a los seguidores del equipo que llegaron hasta el escenario deportivo y se fueron con una amarga derrota a casa tras un juego que tuvo como protagonista al cuerpo arbitral. El único gol del compromiso lo marcó Leonardo Fabio Castro al 36′, mientras que Juan Moreno fue expulsado al 45+6′.

Con este resultado el equipo ‘Embajador’ se ubicó en la segunda posición de la clasificación con 29 puntos y está a dos de Pasto que es el actual líder del campeonato y ya está clasificado a la siguiente ronda. Por otra parte Deportivo Pereira se metió a la pelea y ahora es séptimo con 28 unidades. Por fuera de los ocho aún están con posibilidades Santa Fe, América, Bucaramanga, Junior, Envigado y La Equidad.

Esto le puede interesar: Óscar Córdoba dio la razón del bajón futbolístico de Millonarios en la Liga BetPlay Dimayor

Tras el partido el técnico Alberto Gamero analizó lo sucedido y señaló que no tiene una explicación clara para el momento que está atravesando su equipo sin embargo, se mostró confiado en que conseguirán la clasificación a los cuadrangulares y esperan imponerse en la final de la Copa BetPlay.

“Yo te soy sincero, no sé qué está pasando. Si algo estoy muy seguro, es que futbolístico no es, lo tengo claro. Por muy mal que juguemos, por lo menos merecemos hacer un gol. Contra Patriotas fueron 18 remates, hoy 19... ¿37 remates en dos partidos y no hacer un gol? Futbolístico no es. En dos partidos nos llegaron dos veces, hay algo bueno”, afirmó el técnico Alberto Gamero.

Y si lee esto: Cortuluá podría cambiar de ciudad y hasta de nombre

Además agregó que, “nosotros nos vamos a meter (a la siguiente ronda del torneo). Tenemos equipo y estamos convencidos que nos podemos meter y vamos a pelear una final de Copa con dignidad. Si algo tengo que tener con este grupo es tranquilidad. Queremos salir de este bache. Nos quedan tres partidos para meternos”.

El defensor albiazul, Andrés Llinás, se refirió a la derrota y al momento del cuadro ‘embajador’ y afirmó que, “no creo que haya nerviosismo, por más que no se hayan dado los resultados, hemos sido superiores a los rivales, no se nos han dado los goles. Nerviosismo sería cuando el equipo juegue totalmente mal los 90 minutos. Hoy fueron 45 minutos malos, pero 45 muy buenos. El nerviosismo llegará cuando veamos que los equipos nos pasen por encima, pero no ha sido el caso”.

SEGUIR LEYENDO: