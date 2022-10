Nuevo agarrón entre Gustavo Bolívar y Paloma Valencia por el Ministerio de la Igualdad: “Muy pobre la oposición”

Los congresistas tuvieron un rifirrafe en las redes sociales por el Ministerio de la Igualdad. Fotos: Colprensa

El martes 18 de octubre se radicó oficialmente ante el Congreso el proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, el cual será encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez. Este proyecto fue una de las promesas de campaña de Gustavo Petro, quien afirmó que el primer objetivo de esta será: “la igualdad del hombre y la mujer, empoderamiento del territorio excluido, de las minorías étnicas, de la juventud y de las comunidades LBTIQ+”.

La creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad fue celebrado por varios miembros del Pacto Histórico y partido de gobierno, quienes resaltaron la importancia de este y destacaron que Francia Márquez se convierta en la jefe de esta cartera. No obstante hubo algunos miembros de la oposición que lamentaron la inversión de tanto dinero en la creación de un nuevo ministerio.

La senadora Paloma Valencia se refirió a la radicación del proyecto de ley que busca crear el Ministerio de la Igualdad y La Equidad y criticó esta decisión por parte del gobierno de Gustavo Petro. La parlamentaria aseguró en sus redes sociales que, “entonces el tema para la izquierda es crear ministerios y puestos y con eso se alivian los problemas sociales. Nada, pura burocracia”.

Este comentario no pasó desapercibido y fue respondido por el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, llevando a un rifirrafe en las redes sociales entre los dos congresistas. El legislador le recordó que la creación del Ministerio era una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y resaltó que la senadora del Centro Democrático no dijo nada cuando se eliminaron 9 consejerías.

“El ministerio de la Igualdad se prometió en campaña y quien lo prometió ganó las elecciones. 11.3 millones votaron para que existiera este ministerio. Debería saberlo Dra. ¿Por qué no dice nada de las 9 consejerías que se eliminaron? Muy pobre la oposición que están haciendo”, aseguró el senador Gustavo Bolívar en sus redes sociales.

Paloma Valencia, quien ha sido una de las líderes de la oposición al gobierno, respondió a los señalamientos por parte de Gustavo Bolívar, incluso lo cuestionó por sus ausencias en el Congreso de la República en las plenarias que discutían la reforma política y la votación del presupuesto.

“Senador ¿dónde anda? No vino a la votación de la reforma política la semana pasada; ni tampoco ayer a la votación del presupuesto…”, afirmó la senadora, quien después agregó que, “Muy bien que eliminen las 9 consejerías. Pero no es necesario borrar con el codo lo que hacen con la mano. Necesitamos igualdad, no otro ministerio”.

Oposición en contra del Ministerio de la Igualdad

La senadora María Fernanda Cabal desde hace varias semanas manifestó que estaba en contra de la creación del Ministerio de la Igualdad e incluso cuestionó las razones por las que se haría esta inversión. Después de que el proyecto se radicara la congresista aseguró que, “pasaremos de tener una Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, cuyo presupuesto anual asciende a 1.147 millones de pesos, a un Ministerio que puede costar de 80 a 100 mil millones de pesos”.

El excandidato presidencial Enrique Gómez también se refirió al Ministerio de la Igualdad y aseveró que, “El petrismo recibe $405 Billones de presupuesto, mientras vocifera que les entregaron la olla raspada. Sin embargo, Francia ya tienen listo la creación de un innecesario ministerio de dizque igualdad para llenar de más burocracia el Estado. La robadera para poder vivir sabroso”.

