María Fernanda Cabal criticó nuevamente propuestas de Gustavo Petro: “Nos quiere sacar 50 billones y dos ministerios porque a ‘Doña Francia’ hay que volverla ministra”

La congresista del Centro Democrático se refirió a Álvaro Leyva y criticó a Gustavo Petro. Foto: Colprensa

La congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha esto muy activa en las últimas semanas y ha cuestionado fuertemente algunas de las decisiones que ha venido tomando el presidente electo, Gustavo Petro. La senadora, quien es una de las figuras políticas que está liderando la oposición, se refirió recientemente a algunas de las propuestas del exalcalde de Bogotá y criticó la la reforma que viene preparando el mandatario electo.

Una de las reformas al agro que se impulsará desde el Ministerio de Agricultura podría aumentar los impuestos a la tierra improductiva. En una reciente entrevista con La W Radio, la senadora señaló que, “La izquierda prefiere quitarle al campesino pobre para dejarlo en la olla” y criticó esta decisión.

“Por qué la productividad del campo de la propiedad privada en riesgo. Querer darle tierra al campesino, ¡Claro! porque no se la han dado, no, prefirieron quitarle al campesino pobre para dejarlo en la olla. Por qué no miran cuánto se han gastado en la unidad de restitución y la de víctimas, por favor en burocracia. Es grosero e invitan al ministro de Economía, al doctor Ocampo que se ve serio, muy tranquilo pero ha sido el asesor de Boric y de Argentina”, afirmó la congresista.

Además también se refirió a la reforma que está planteando el presidente electo, Gustavo Petro, por lo que señaló que, “¿Por qué Gustavo Petro ahora siente que es una necesidad recaudar y meterle la mano al bolsillo a todos y cuando lo hizo Iván Duque dijeron que era absolutamente imposible (...) Hablan de los más ricos pero esa es la excusa para poder introducir la reforma. Quiénes son caracterizados como los más ricos, después dijeron que no era 4000 sino 40.000″.

En la entrevista que realizó La W Radio, también criticó la creación del Ministerio de la Igualdad, la cual será encabezado por la vicepresidenta electa, Francia Márquez. “Ahora nos quiere sacar 50 billones y dos ministerios porque a ‘Doña Francia’ hay que volverla ministra, Ministerio de la Igualdad, ¿de la igualdad de qué?, ¿Qué es igualdad?, yo no me parezco a ninguna de ustedes y ni ustedes a mi, cuál es la igualdad si para eso está la ley”

Recientemente la congresista publicó un video en el que criticó la designación de Álvaro Leyva como nuevo canciller de Colombia, algo que para ella, no representa “el cambio” que prometió Gustavo Petro en campaña. Recordó algunas de las participaciones políticas que ha tenido el exministro, así como sus participaciones en los diferentes diálogos de paz, incluido el que se realizó en La Habana entre el gobierno de juan Manuel Santos y las FARC.

“Allí fue clave (...) sin duda este canciller será el hombre clave que ayude a vender la falsa imagen de una paz que no llegó y con su investidura de canciller por el mundo lave la cara de unos criminales que siguen sin pagar por sus crímenes de lesa humanidad, ahora apoyados por el informe de la Comisión de la Verdad”, aseguró la senadora.

Y agregó que Leyva, “con su experiencia Leyva nos terminará de llevar a la paz total o la paz completa con el ELN para darles no menos que a las FARC, seguramente los convertirán en una bancada en el congreso de Colombia. Leyva será el gran articulador de la Internacional Progresista, la gran sombrilla de la que hacen parte los estados que cayeron bajo el denominado socialismo del siglo XXI”.

La congresista colombiana arremetió en contra de Leyva y le recordó algunas de sus participaciones políticas en el país.

