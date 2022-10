El drama de hombres abusados sexualmente, robados y extorsionados por un presunto estafador que atemoriza las redes sociales

El drama de hombres abusados sexualmente, robados y extorsionados por un presunto estafador de redes sociales

“Les voy a contar una triste historia para que Twitter haga su magia. Ojo a la foto de este personaje. Ayer, este personaje se identificó como Camilo Quintero. Reservó una habitación en Booking. El anfitrión es un amigo y colega. Todo tranquilo hasta ahí. Abro hilo”, así comienza la denuncia de un internauta en Twitter.

Cristian Camilo Plata Correa es el nombre del sujeto que se hace pasar por analista de banco. Se gana la confianza de sus víctimas que son principalmente hombres, luego los roba, a esto se suma que el hombre también tiene denuncias por abuso sexual y por extorsión. Después de que se conocieran varias denuncias desde múltiples ciudades del país, las autoridades se encuentran tras la pista de este hombre.

“Lo recibimos, incluso nos tomamos un trago con él. Es viernes. Sigo El tipo dijo que venía de una reunión laboral. Dijo ser analista del Banco Popular”, continúa relatando Víctor Ballestas, el hombre que denunció en redes lo que le pasó a su amigo.

Las autoridades están tras la pista de Cristian Camilo Plata Correa: contactaba a sus víctimas por aplicativos de citas

Víctor Ballestas continuó su relato: “Se veía muy formal, un tipo bien. Compró cosas de comer. Mi amigo lleva años arrendado la habitación por la habitación y nunca le había pasado nada extraño. El personaje se acomodó y nosotros salimos a hacer unas vueltas (...) Al regreso no encontramos varias cosas costosas del apartamento. El tipo no estaba. Incluso había basura en la lavadora. Ese fue el detalle final que nos hizo decir: nos robaron. No había duda, hubo un robo”.

Este es solo uno de los casos reportados y una de sus modalidades. Otros hombres denunciaron abuso sexual y la forma de contactarlos fue por medio de aplicativos de citas.

Un joven aprovecho esta denuncia para exponer su caso: “Todo se remonta a Abril de este año, donde conozco por internet a Camilo “Velázquez”, un “auditor bancario” de Medellín, empezamos a hablar todos los días. Hasta después de 3 meses hablando, haciendo videollamadas”, ellos se encontraron y el joven perdió el conocimiento y despertó en un hospital, “Cuando vuelvo a mi estado normal estoy hospitalizado en la clínica Colombia con un diagnóstico de Abuso Sexual, también encontraron drogas en mi cuerpo, había sido maltratado por el sr. CAMILO PLATA CORREA”.

El joven después de esto se contactó por chat con su abusador, quien lo violó y le robó más de 11 millones de pesos:

El joven después de esto se contactó por chat con su abusador. Foto: Captura de pantalla Twitter

Con los hombres que alzaron la voz muchos otros se animaron y se llenaron de valentía para levantar su voz y alertar a otras personas sobre este sujeto #NiUnoMás fue el Hashtag que usaron en redes sociales para hacer referencia a este caso. Muchos de los hombres que fueron abusados denunciaron que el presunto estafador los contagió de VIH.

Otros hombres se salvaron de esta situación gracias a estos valientes hombres que se atrevieron a hablar y no tuvieron vergüenza (la cual no debe existir) para contar su caso, un internauta trinó que justo para el mes de diciembre se vería con el hombre en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con otras víctimas, “El tipo es un ladrón en redes, en Grindr aparece Manizaleño, ha robado en El Espinal, Bogotá y Bucaramanga. A mí me robó el celular en 2019, por fortuna nada mayor. En este año en El Espinal le desocupó las cuentas a una persona”.

Estos son solo algunos casos y apartes de esta historia que afecto la vida, integridad, seguridad y salud mental y física de hombres víctimas de un sujeto que les vendió una idea errónea y mentirosa de lo que era.

