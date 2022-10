¿Problemas con la ironía? Según María Fernanda Cabal, Gustavo Petro admitió que es comunista durante encuentro con Naturgas

La senadora del Centro Democrático lidera la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Fotos: Colprensa

La senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, cree tener motivos para asegurar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha admitido públicamente que tiene afiliaciones comunistas. Ya sea eso o que tiene dificultades para comprender la ironía, la congresista mencionó el tema en la tarde de este sábado 8 de octubre a través de su cuenta de Twitter.

Para probar su punto, Cabal subió un video de un fragmento de la intervención que el mandatario dio este jueves 6 de octubre en Cartagena, ante los asistentes al congreso de Gas Natural (Naturgas). “Petro admitiendo que es un comunista. No nos sorprende, pero muchos de sus electores no se han dado cuenta”, dijo la senadora de derecha en el mensaje que acompaña el video, en el cual el presidente dice:

“La utilización del carbono en las fórmulas moleculares de las distintas fuentes energéticas y de materias primas, según la ciencia, por sus emisiones, por los ciclos que provoca en la cadena de la vida, termina acabando la vida. Por eso es esta enorme alarma mundial. No es por nada más, ni por nada menos. Podemos cerrar los oídos, decir ‘ese pobre tipo comunista, ¿qué está diciendo?’, o podemos ponerle atención a la ciencia y si le ponemos atención a la ciencia, entonces tenemos que sacar alguna serie de conclusiones y construir una serie de políticas”.

Este mensaje dejó desconcertados a varios usuarios de la red social por varios motivos. En primer lugar, porque el presidente fue irónico al llamarse a sí mismo comunista, una crítica que le hacen con frecuencia por ser político de izquierda y exguerrillero. Entonces, no se entiende si la congresista omitió ese detalle a propósito para generar desinformación o si realmente no comprendió lo dicho por Petro.

“La ‘oposición inteligente’”, mencionó el actor Gastón Velandia. “Increíble los esfuerzos que hace esta señora por engañar”, añadió el abogado Carlos César Silva. “Su brutalidad ya no sorprende. Sus desatinos se volvieron parte del paisaje y la convierten cada vez más en una persona ridícula y enormemente desquiciada”, agregó la usuaria @Mafalda_2020_.

En segundo lugar, el mensaje es desconcertante porque Cabal es la esposa del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, con quien justamente este sábado fue firmado un acuerdo para la venta al Estado de tres millones de hectáreas de tierra fértil. “Regañe a su esposo que hace acuerdos con comunistas”, dijo el politólogo Juan Esteban López. “Oiga, señora @MariaFdaCabal. Entonces, ¿qué hace su esposo @jflafaurie promoviendo el negocios de venderle tierras al gobierno de un “comunista” como @petrogustavo? ¡Qué raro! ¿En su casa promueven políticas comunistas!”, escribió el usuario @Fabi_an_DANTE.

Lo cierto es que el mandatario, durante toda esa intervención ante Naturgas, se refirió a la necesidad de hacer transición a una economía descarbonizada. Explicó que hay una transición al carbono, que no es lo mismo que carbón:

“Ciertos sectores de opinión aplauden; mira que nos van a comprar más carbón, hay que abrir Prodeco, más carbón, más dólares para Colombia, sí en el corto plazo, pero ¿qué le va a pasar a la humanidad de la cual hacemos parte? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Es una involución humana, pasamos de las guerras por el petróleo a las guerras por el gas”, dijo Petro.

El presidente de Colombia además habló de la transición energética en Europa, indicando que no la hicieron a tiempo, no lo hicieron de manera acelerada y no lo planificaron, creyeron que las tasas carbón y el libre mercado producirían el milagro de superar la crisis climática.

