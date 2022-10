Shakira: la primera mujer latina con sencillos de cuatro décadas con más de 200 millones de reproducciones en Spotify

La barranquillera también ha superado los 700 millones de reproducciones de su canción 'Te felicito', sumando Spotify y YouTube. Fotos: Shakira.com

En 2020 Shakira se convirtió en la primera mujer latina en lograr que, con canciones de cuatro décadas distintas (1990, 2000, 2010 y 2020) en superar los 100 millones de reproducciones en Spotify. Hoy, dos años después de ese primer récord mundial, la barranquillera se supera a sí misma, una vez más, pues algunos de sus sencillos han superado los 200 millones de reproducciones en la plataforma musical.

Un logro, que hasta ahora, solo han alcanzado Elton John, Enimen y Michael Jackson.

Algunas de estas canciones son Antonlogía, Inevitable de los años noventa, de la década del 2000 destacan Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie, La tortura, entre otras. De la década de 2010 están Waka Waka, Can’t Remember To Forget You y Chantaje y mientras que de esta década, la de 2020, destaca Me Gusta, la colaboración con Anuel AA, y Te felicito.

En redes sociales, una página de fanáticos de la barranquillera hicieron una publicación en la que celebran el logro de la colombiana.

Pero este no es el único récord que ha superado en los últimos días la barranquillera, pues Te felicito, su colaboración con Rauw Alejandro, ya supera 700 millones de reproducciones sumando entre Spotify y el videoclip en Youtube.

Shakira y el reconocimiento que recibió por su éxito musical ‘Hips don’t lie’

Han pasado 16 años desde que se estrenó el éxito musical Hips don’t lie que interpretó Shakira en compañía del rapero Wyclef Jean y un nuevo reconocimiento llegó, quizás, en uno de los momentos de mayor tensión en la vida de la colombiana luego de conocerse que en medio de su separación de Gerard Piqué, tendrá que esperar dos años para que sus hijos puedan irse con ella a Miami.

“¡Wow! Un billón de reproducciones para Hips Don’t Lie. Gracias a @Spotify por la placa, a @wyclef por la colaboración, y a todos ustedes por su increíble apoyo”, fueron las palabras que compartió la colombiana a través de su cuenta de Twitter en la que, además, posa junto a la placa que le entregó la plataforma de streaming por alcanzar este inesperado logro.

Sin lugar a dudas, la intérprete de Te dejo Madrid, Waka Waka y Te Felicito se ha convertido en una de las artistas latinas más influyentes tanto para su país como para el resto de la región y con este reconocimiento, una vez más su nombre se posiciona entre los listados del número uno a nivel mundial.

Cabe recordar que, Hips don’t lie ya superaba este número de reproducciones en la plataforma de streaming de YouTube, sin embargo, este nuevo premio hace parte de la plataforma de música Spotify en el que acaba de conseguir este logro en su carrera musical, con un éxito que vio la luz en 2006 y la llevó a recorrer diferentes escenarios como los MTV Video Music Awards.

El trino de la colombiana ya alcanza las 4.000 interacciones entre retuits y citas de parte de los internautas, que además, le han dado más de 54.600 ‘me gusta’. Algunos de los comentarios que han depositado los seguidores sobre este nuevo reconocimiento de Shakira son: “Shakira es que tú eres una de las mujeres más queridas por la humanidad”; “felicidades mi reina, te mereces todo eso y más”; “necesitamos enviarle las mejores vibras, Hacienda está empeñada en hacerle la vida imposible”, entre otros.

