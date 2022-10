Gustavo Petro critica que todavía existan ingenierías de petróleos en las universidades colombianas: “siguen gravitando como si estuviéramos en el siglo XX y no en el siglo XXI”

Gustavo Petro en la Cumbre de Gobernadores en Morelia (Caquetá)

Este sábado 8 de octubre, durante su discurso en la Convención de Gobernadores que tuvo lugar en el municipio de Morelia (Caquetá), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al papel de la academia colombiana en el trabajo para manejar la crisis climática global. Lo hizo a propósito de la temporada de lluvias que durará el resto del año y la llegada de la tormenta tropical Julia a las regiones Caribe e Insular.

Para empezar, Petro saludó a los mandatarios presentes mencionando al ausente, Everth Hawkins: “hoy aquí no está el gobernador de San Andrés. Está la isla ya sin vuelos por decisiones nuestras y está a punto, hacia las siete o nueve de la noche, de llegar la tormenta vuelta huracán que ya pasó por la Guajira y el Caribe colombiano”. Además, explicó su decisión de exigir que los hoteles reciban a quienes necesiten refugio: “No entendería cómo en San Andrés, donde la actividad turística es el gran negocio, con capitales fuertes allí, no se puedan abrir las puertas cuando la población, que es la verdadera propietaria de la isla, tiene una crisis de vida, existencial, como la que va a sentir hoy”.

Petro, quien viajará después de la hora estimada del paso de Julia sobre el archipiélago, agregó: “El gobernador de San Andrés no está aquí porque tiene que afrontar la urgencia. Los vientos van hacia allá. Esperemos que no cause el mismo daño de la vez pasada. Estamos listos en lo que podemos. Ojalá mañana podamos asistir y no tener un balance demasiado ingrato”.

En ese punto, reiteró que todos los Estados del mundo ahora gobiernan con en las emergencias, la escasez y el fin de la especie humana en mente. “No pasa unos meses de que estamos en una —el virus, por ejemplo— y viene otra: estas lluvias permanentes en todo el país, en momentos donde el nivel freático ya es altísimo por el acumulado de lluvias del último año, originando una especie de tormenta perfecta. Porque al lado de la crisis climática de la que hoy San Andrés y Providencia serán víctimas, viene una crisis económica, una recesión mundial, un incremento inusitado del hambre”, aseguró.

El mandatario recordó que hace tres décadas se pensaba en gobernar para la abundancia y el consumismo, pese a que los recursos del mundo son limitados, y el sistema colapsó: “si lo que venían eran ríos de leche y miel, lo que tenemos es esto: una degradación de la vida cotidiana del ser humano. No de un grupo, sino de toda la humanidad”.

En consecuencia, y ya que Colombia no tiene gran poder con respecto a las emisiones de dióxido de carbono, el mandatario dijo que al país sí le corresponde prepararse para los impactos del cambio climático en las regiones. En ese momento criticó la perspectiva de los ingenieros colombianos sobre el comportamiento de los cuerpos de agua, lo que ha llevado a que se construyan barrios susceptibles a inundaciones y se busque proteger a sus habitantes con muros de contención, en lugar de hacer pedagogía ciudadana y reubicaciones.

“La preparación no son solamente unas obras. Tengo que reconocer que en muchas partes del país donde he estado siempre existe la misma tendencia a un paradigma de la ingeniería que en realidad está en cuestión: la creencia de que se puede dominar el agua. Expertos mundiales en este tipo de ingeniería, los holandeses, indudablemente hoy reconocen que no se puede porque la gravedad, la profundidad, la intensidad de momentos climáticos agudos va superando una y otra vez lo que la ingeniería cree que es una solución. La ingeniería sigue pensando esta vez al revés: que el mundo se puede limitar de acuerdo a las matemáticas y no es posible”, recriminó el presidente.

Petro señaló que las autoridades deben aumentar su capacidad para afrontar estos cambios, así como su “capacidad, incluso académica, para entender y predecir las cosas que nos van a suceder. No existen las facultades todavía de las universidades públicas y privadas, especializaciones, maestrías sobre lo que significa el cambio climático. Las ingenierías siguen gravitando como si estuviéramos en el siglo XX y no en el siglo XXI”.

En ese momento arremetió contra las carreras de ingeniería de petróleos, un pregrado que se ofrece en al menos tres universidades de Colombia —una de las cuales es pública: la Universidad Industrial de Santander—. “Todavía hay ingeniería de Petróleos, por ejemplo, cuando ella ya debería transitar, así sea hacia ingenierías de la energía limpia, hacia utilización de infraestructura petrolera —que quedará en desuso— para otro tipo de utilizaciones y bienes comunes de la sociedad”, manifestó Petro.

