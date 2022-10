“No fue culpa tuya”: el misterioso mensaje de Shakira que tiene conmocionadas las redes

Shakira, cantante colombiana. Foto: Colprensa

Después de cuatro meses de la rutpura amorosa entre Shakira y Gerard Piqué, sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, durante los últimos días se conoció la mención de Juan Carloz Ozuna Rosado, mejor conocido como Ozuna, estrenó ‘Te pienso’, una canción que ha revolucionado las plataformas digitales, no solo porque hace parte de los adelantos que ha presentado el reguetonero de su próximo trabajo discográfico, sino porque se refiere a la separación de Shakira y Piqué. Ahora, la barranquillera sorprendió con un polémico mensaje.

A través de corto video, la cantante colombiana muestra la frase “no fue culpa tuya” con un estilo cinematográfico. De inmediatoo, sus seguidores empezaron las especulaciones, algunos afirman que sesría una frase dirigida para el futbolista del Barcelona, como otros aseguran que se trataría de un fragmento de una canción que quiere estrenar.

La intérperte de ‘Te Felicito’ no se ha pronunciado ni confirmado dichas afirmaciones al respecto. Por su parte la publicación en Instagram cuenta con más de 600 mil likes y miles de mensajes como: “Se viene un himno”, “déjalo de disculpar, sí fue culpa de él”, “presiento que se viene algo brutal”, “todos pendientes de tu música”, “todos pensando que es un mensaje para su ex y claramente es un temazo”, “se viene algo bueno”, se lee en el post.

Además, la publicación en Twitter tiene más de 11 mil retuits y 52 mil likes, con comentarios como: Afortunadamente!!!! Que va de escribir: “porque puede ser que con el culo te provoque “, a escribir un himno como antología “Y fue por ti que escribí más de cien canciones y hasta perdoné tus equivocaciones y conocí más de mil formas de besar”, “Tuya fue, por andar creyendo que muchacho es cosa buena”, “Siii sii fue su culpa”, “El nuevo himno del pop latino se acerca”.

No fue culpa tuya, Shakira. Foto: v@shakira

Este viernes, la artista de 45 años, en su red social de Twitter, volvió a publicar un video corto parecido al que subió en horas anteriores con el siguiente mensaje: “Ni tampoco mía”, escribió Shakira.

Por otra parte, la disputa que se presenta entre Shakira y Gerard Piqué por cuenta de la custodia legal de sus hijos, Milan y Sasha tiene un nuevo capítulo. Al parecer, al futbolista lo estaría investigando la Fiscalía española por un presunto robo de millones de dólares todo por actuar como intermediario en la realización de la Supercopa de España, en Arabia Saudita.

Tras conocerse esta investigación en contra del central catalán, esta podría significar una ventaja para la intérprete de temas como Te Felicito, Antes de las seis y Antología, pues hace algunas semanas se afirmó que ella habría sufrido la primera derrota y tendría que permanecer dos años más en Barcelona, ya que los menores no podrían abandonar España.

Sin embargo, esto es apenas un comentario que hizo el paparazzi Jordi Marin, que ha seguido los pasos en el proceso de separación de la cantante y el futbolista integrante del cuadro Barcelonés, pues en el programa de Univisión El gordo y la flaca, presentaron un documento en el que Clara Chía también aparece involucrada en actos de corrupción de la empresa Kosmos.

Adicionalmente, en esta misma investigación aparece el nombre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que habría sido el artífice de la recolección del dinero para que el futbolista los entregara al Gobierno saudí.

Pero esto no es lo único que ha llamado la atención en el proceso legal, pues al parecer varios empleados de la empresa que comanda el zaguero español han tomado la decisión de abandonar el barco antes de que este se hunda por completo, presentando su renuncia.

“Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella”, reveló Martin en el programa español Socialité.

