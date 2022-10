Mike Bahía reveló el motivo por el que no respondía los mensajes a Greeicy

Mike Bahía contó cómo fue su experiencia cuando se conoció con Greeicy y si en verdad evadió sus mensajes. (Foto: Dario Burbano/@greeicy)

La relación entre Mike Bahía y Greeicy Rendón se ha convertido en una de las más seguidas y admiradas por sus seguidores, pues en cada una de las apariciones y colaboraciones musicales que realizan, despiertan el lado más tierno de quienes siguen sus pasos. Por otra parte, las publicaciones que hacen junto a Kai son motivo de todo tipo de comentarios positivos hacia la pareja.

La solidez que han demostrado en los años que llevan de relación es motivo de admiración de los millones de seguidores que tienen. También destacan sus carreras artísticas, pues cada uno ha servido de motivación para el otro trabajando de la mano, colaborando en sus producciones, con lo que crearon un vínculo más fuerte.

Hace algunos meses, se conoció un video en el que Greeicy contó la manera en la que dio inicio su relación con Mike Bahía, pues ambos asistieron a una fiesta de unos amigos y allí, los presentaron, hubo intercambio de teléfonos y la caleñ,a al no ver una respuesta del intérprete de Amantes, comenzó a sentir una mayor atracción por él.

“Un día yo le escribí, le dije ‘Hola, ¿cómo estás?’ Yo supuse que me iba a responder porque tenía mi número (…) ‘Hola, ¿Quién eres?’ Más me gustaba, más me gustaba, yo decía este es mi hombre”, fueron las palabras que dijo Greeicy en una entrevista con un medio de comunicación.

Tomada de Instagram @greeicy

Este tema llamó la atención en una conversación que sostuvo Mike Bahía con el influenciador venezolano Marko, en la que se revelaron varios detalles sobre este hecho, pues inicialmente se cree que la artista exageró en su explicación a lo que el colombiano respondió que no fue así.

“Lo que pasa es que yo, en esa época, estaba cómo en un momento de mi vida, en donde, de esos que estás teniendo que lavar la loza, estás viviendo donde tu hermano, oliendo a mi3rd@ de gallina en la casa, como que sin plata (…) además queriendo ser un rockstar, o sea, unas aspiraciones gigantes y no puedes ni siquiera con tu vida”, dijo inicialmente Mike Bahía, y además, aclaró que no se debía a un asunto personal con la madre de su hijo.

Pero también señaló que desde el momento en el que se conoció con la intérprete de Los Besos y Att: Amor sintió una fuerte atracción hacia ella, así como por la energía que irradiaba. Pero que en ese momento pensó en cerrar el capítulo con Greeicy, porque llegó a pensar que una mujer como ella no podía estar con un hombre como él debido a la cantidad de atención y tiempo que debían prestarle.

“Me gustaba mucho, me parecía muy chimba, ¿me entendés?, o sea una vieja muy chimba requiere de mucha atención, de mucho cancelé esa vaina, yo cerré ese capítulo”, respondió Mike a lo que el influenciador venezolano con quien sostuvo la conversación sobre ese momento en que se conoció con la caleña, señaló en tono de chiste que Greeicy “pensaba que era odioso, pero él estaba era sin plata”.

Al igual que ocurrió con la artista, Mike Bahía dejó claro que su interés por ella fue único en ese momento y que como menciona el dicho popular: Fue amor a primera vista.

A continuación, el video con la confesión de Mike Bahía y cómo se conoció con Greeicy:

El cantante habló sobre el tema con un reconocido influenciador durante su podcast

SEGUIR LEYENDO: