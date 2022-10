O rebajan las tarifas por las buenas o el Gobierno las rebaja por las malas: ministra de Minas le envió mensaje a los operadores de energía

Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía. FOTO: Ministerio de Minas y Energía

En la ciudad de Cartagena se llevó a cabo un encuentro entre la ministra de Minas y Energía Irene Vélez y el Frente Amplio de Usuarios del Caribe, tras la reunión entre ambas partes la jefa de la cartera señaló un ultimátum para las empresas generadoras y comercializadoras de energía.

La polémica funcionaria indicó que en la propuesta que entregarán las empresas el próximo 7 de octubre, deben anunciar reducciones significativas a la tarifa de cobro, de lo contrario afrontaran consecuencias.

“Hemos invitado a las empresas, las hemos convocado, les estamos pidiendo que se tomen esto en serio, porque es una crisis ciudadana de verdad. Sí de aquí al viernes que es el periodo que hemos concedido de buena voluntad para esta renegociación no hay un aporte significativo por parte de las empresas tendremos que tomar unas medidas más radicales”.

La jefa de la cartera de Minas y Energía indicó que se conocerá finalmente la disposición y voluntad de las empresas por solucionar esta situación que afecta tanto al Caribe Colombiano. “Este viernes vamos a tener sobre la mesa cuáles son los acuerdos voluntarios a los que llegaron las empresas generadoras y comercializadoras, será entonces cuando tengamos claridad sobre si las empresas realmente se pusieron la mano en el corazón para ayudar a la ciudadanía en esta crisis de tarifas que sabemos que es nacional pero que en el Caribe los afecta aún más”.

Por otra parte el Frente Amplio de Usuarios del Caribe ha indicado dudas entorno a los anuncios de la ministra Vélez. También han resaltado la importancia de reducir el cobro por concepto de perdidas, el cuál es para subsidiar la energía que es ‘robada’ de la región y representa un 23% de la tarifa en la factura.

El coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe Norman Alarcón mencionó respecto a las dudas que tienen frente a los anuncios de Irene Vélez: “Nosotros creemos que no habrá ningún acuerdo porque la señora ministra no se comprometió a derogar el régimen especial tarifario de la región Caribe, y mientras esto no ocurra las tarifas seguirán por las nubes y las medidas no pasarán de ser pañitos de agua tibia”.

Por parte de la Veeduría Popular de Cartagena el presidente Héctor Pérez, indicó que continuara movilizando y realizando acciones judiciales hasta que se de una verdadera respuesta y solución a los ciudadanos del Caribe: “Seguiremos con acciones judiciales a raíz de que la ministra no da claridad de que las decisiones administrativas que se van a tomar, y que querernos los siete departamento del Caribe para que realmente se solucione este problema de fondo, esas empresas no son de fiar (…) no se puede dejar a su voluntad”.

Los altos costos en los servicios públicos, especialmente en el de electricidad, sigue preocupando a la población. Los gremios y autoridades energéticas habían propuesto la creación de un fondo de estabilización de precios de las tarifas eléctricas; sin embargo, el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), Daniel Medina, se mostró en desacuerdo el lunes de esta semana.

“Los fondos han demostrado que no son viables ni funcionales, ni tampoco son la salida adecuada para cubrir déficits económicos”, manifestó el líder gremial en la XXXIX Conferencia Energética Colombiana (Enercol), conocida por el diario El Espectador y que se realizó en Bogotá. “El millonario déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) por cerca de $40 billones anuales es un claro ejemplo”, agregó.

