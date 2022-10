Así avanza la investigación de la cárcel de Chambacú: Procuraduría entrega nuevos detalles

FOTO: GOOGLE MAPS

El pasado 30 de agosto, la estación de Policía del Caribe Norte en Chambacú se convirtió en noticia luego de que se conocieran graves denuncias de abusos ocurridos dentro de sus instalaciones. De acuerdo con lo que se dijo en su momento, diez detenidos recién llegados a aquel centro penitenciario fueron acorralados en un calabozo para luego ser sometidos a torturas y a violencia sexual. Esto, destacaron testigos, hizo parte de un supuesto ‘Comité de Bienvenida’ planeado por cerca de 60 presos. A poco más de un mes de lo ocurrido, se conocen nuevos detalles de lo que habría pasado ese domingo entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde.

“Fue una emboscada contra las personas que estamos aquí por actos sexuales. Aquí todo el mundo le llama violación. Nos hicieron vejámenes. Nos encerraron en una celda para hacernos, en realidad fue un secuestro. A las personas las pusieron a chupar, las amenazaron, a uno le metieron un palo”, reveló uno de los presos.

Medios de comunicación como RCN Radio, en sus más recientes transmisiones, revelaron información exclusiva acerca de cómo avanza la investigación que busca hallar explicaciones respecto a lo ocurrido. Los ojos de la Fiscalía están frente al caso, así como la Procuraduría que, por su lado, también atiende la situación. Esta entidad estuvo dentro de aquella prisión revisando las condiciones en las que se encuentran quienes se mantienen allí. Ambas entidades, por su puesto, han estado apegadas al análisis de Medicina Legal.

De acuerdo con el procurador para la defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, lo que se busca es “iniciar el trámite de poder preferente de la investigación disciplinaria que adelanta la inspección de la Policía a nivel local”. Tal y como lo evidenció el medio de comunicación mencionado previamente, en el documento en del Ministerio Público en el que está quedando expuesta la indagación, la violación masiva ocurrida dentro de la cárcel fue planeada por alias de El cabe, ‘Rambai’, ‘El Chocolate’, ‘El Hilillo’, y ‘Edwin Caballero’.

“El comandante de la estación de Policía Caribe Norte, mayor Jorge Arizal, ordenó sacar a las víctimas de la celda donde habían sido violentadas física y sexualmente, para dejarlas en un lugar aparte que él adecuó, este lugar no tenía baño, ni buenas condiciones de salubridad (...) no es dable afirmar aun si existe o no complicidad de funcionarios públicos en el hecho. Hasta el momento, las pesquisas muestran que las víctimas no pudieron pedir auxilio a los policías de la estación de Policía caribe norte, puesto que estaban amenazados por otros reclusos”, comenta la Procuraduría en sus primeras conclusiones.

Es de resaltar que a esto se suma que la Procuraduría ya abrió una investigación a los patrulleros Jesús David Anichiarico Arteaga y Luís Salcedo Cordero por, supuestamente, haber permitido que los actos violentos ocurrieran. “Cuando asumimos el caso nos encontramos con la denuncia de 10 personas recluidas en un espacio de 2.5 metros cuadrados, se hicieron escritos a la Defensoría, Procuraduría, Policía, el Distrito de Cartagena, pero no tomaron cartas en el asunto hasta la revelación de los hechos en los medios. Nos hemos enterado de que eso viene sucediendo hace rato”, comentó ante la prensa local Didier Pizza, abogado de víctimas.

“Lo primero que hay que decir es que esta estación de policía es del Distrito de Cartagena, y quien tiene la custodia de esos capturados, que son más de 120, es la Policía Metropolitana, por lo tanto es responsabilidad del Distrito y de la Policía velar por su seguridad, velar porque se le respeten sus derechos, y su integridad física y persona”, agregó.





SEGUIR LEYENDO: