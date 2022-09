Néstor Lorenzo y la lección que aprendió en la fecha internacional: referentes se esfuerzan o se apartan

El recambio generacional de la selección Colombia la salvó de sucumbir ante México y le enseñó una valiosa lección al técnico Néstor Lorenzo. Imagen: @FCFSeleccionCol.

La selección Colombia cumplió con entregar resultados favorables en su primera fecha internacional bajo el mando de su nuevo director técnico Néstor Lorenzo. Ante Guatemala el combinado nacional ganó con convicción y buen juego por un marcador de 4-1 y contra México, si bien sufrieron durante la primera parte, sorprendentemente lograron cambiar la mentalidad y remontaron un 0-2 en contra para llevarse la segunda victoria consecutiva.

Los trabajos tácticos de Lorenzo dieron buenos frutos y sirvieron como el experimento perfecto para comenzar a preparar la ruta a seguir de cara a las próximas eliminatorias y lo más importante, la Copa América de 2024. Han pasado seis años desde que Colombia cerró su increíble presentación en la Copa Mundial de Brasil 2014 y uno de los reflejos que dejó esta fecha FIFA es que los referentes, que hicieron historia en ese entonces, tienen mucho trabajo por delante si quieren continuar en las convocatorias.

El encuentro contra el equipo Manito fue la plataforma perfecta para evidenciar con ojos claros lo que la afición tanto demandaba y criticaba en las pasadas eliminatorias, los jugadores de experiencia y referentes ya no aportan o juegan al mismo nivel que exige el fútbol moderno.

Ya sea que lo hubiese hecho apropósito o no, Néstor aprendió una valiosa lección en estos compromisos internacionales. La nueva generación, los futbolistas jóvenes y dinámicos son la nueva base sobre la cual la selección Colombia debe asentarse, mientras que aquellos que fueron los íconos, figuras y referentes deben esforzarse el doble por aportar deportivamente o dar un paso al lado.

En los primeros 45 minutos contra México se evidenció a una Colombia lenta, sin transiciones rápidas, sin posesión de la pelota y sin conexiones constantes entre líneas. Cada una de las sagas parecía estar kilómetros aparte de sus compañeros lo que le permitió al cuadro centroamericano tomar control de la pelota y hacer uso valioso de los espacios disponibles.

El control del medio campo que se esperaba del volante James Rodríguez no apareció y en consecuencia Radamel Falcao García se quedó esperando balones que nunca llegaron arriba. Al momento de realizar presión colectiva, a los experimentados les faltaron pulmones para seguir el trote del rival y automáticamente los huecos aparecieron.

En la segunda parte, Lorenzo logró identificar los puntos a mejorar, dejó en el banquillo a Rodríguez y Falcao apostando por piernas jóvenes y rápidas como las de Luis Sinisterra y Jorge Carrascal. De inmediato el cambio de velocidad en el juego, el control y rotación de la pelota se evidenciaron dejando claro que en el balompié moderno el esfuerzo por atacar y defender en equipo es el doble que ocho años atrás.

No hay que hacer ojos ciegos de que un equipo internacional siempre debe tener un referente de experiencia en el campo o al menos en el camerino, los aspectos de mentalidad y moralidad de líderes como Radamel Falcao no pueden desaparecer.

Sin embargo, si es importante recalcar que estos jugadores de experiencia deben hacer hasta lo imposible por aportar en el campo de juego. Luchar cada pelota, correr como si se tuviese un tercer pulmón y no esperar a que la pelota llegue a sus pies. La responsabilidad de este tipo de decisiones no recae únicamente en el director técnico, sino también en los futbolistas quienes deberían comenzar a hacer reflexiones y compromisos únicamente en pro del equipo, incluso si el bien representa que no regresen a las convocatorias.

