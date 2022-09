Yina Calderón finalmente se sometió a intervención quirúrgica en sus glúteos

Yina Calderón, empresaria e influenciadora colombiana. Foto: Instagram @yinacalderonoficialdj

Hace algunos días, Yina Calderón sorprendió con el anuncio de que se sometería a una nueva intervención estética en sus glúteos para corregir las imperfecciones que le dejaron los biopolímeros en su cola y por los que perdió buena parte de esa zona del cuerpo. También confirmó que se los mandaría a hacer de un buen tamaño porque le gusta que estos se vean grandes.

“Les puedo decir que escogí a un muy buen cirujano. ¿Cuándo y dónde? No creo que lo vaya a decir por qué prefiero estar ya operada”, mencionó la empresaria, que, además, sostuvo que mostraría todo el procedimiento a través de la cuenta de Instagram de su empresa de fajas.

La encargada de entregar la información sobre la intervención quirúrgica de la empresaria fue su madre, Merly Ome, a través de sus InstaStories en las que aseguró que su hija se encuentra fuera de peligro y que “le quedó una cola súper bonita”.

“Bueno gente linda, quiero compartir la felicidad hoy con ustedes, quiero contarles que Yina se operó hoy con el doctor Andrés y todo le salió bien, súper bien”, fueron las primeras declaraciones que entregó la madre de la DJ.

Según indicó, la huilense se encuentra en observación y que en los próximos días o incluso, horas, podrá mostrar los resultados de la nueva cola de Yina Calderón, algo que a juicio de la mujer, la empresaria necesitaba para su autoestima.

“¡Gracias a Dios! Gracias a Dios que es tan lindo con nosotros. Y gracias al doctor que es tan bello con ella. Todo salió bien, luego les mostraré. Solucionado el tema de la cola de mi hija, la necesitaba”, concluyó Merly Ome a través de sus historias de Instagram.

A continuación, puede ver el mensaje que transmitió Merly Ome a los seguidores de Yina Calderón sobre su cirugía:

Mamá de Yina Calderón confirmó que su hija ya salió de la cirugía de glúteos. Tomada de Instagram @rechismes

Los seguidores de la empresaria se percataron hace algunos días que compartió las imágenes de sus glúteos en las que claramente se ve la deformidad que presenta en esta zona de su cuerpo y envió un mensaje a todas aquellas mujeres que están ansiosas por inyectarse cualquier tipo de sustancia para mejorar su apariencia.

Yina Calderón dejó ver cómo quedaron sus glúteos después de retirar los biopolímeros en sus glúteos. Tomada de Instagram @notitalentcol

“De pronto alguna chica está viendo esta publicación y piensa inyectarse sustancias extrañas en su cuerpo y la podemos salvar”, fue lo que expresó la empresaria en su cuenta de Instagram.

Elizabeth Loaiza habló de la apariencia de sus glúteos

Según lo expuesto por Elizabeth Loaiza, su cicatriz es producto de un error que cometió a la hora de escoger el cirujano y el procedimiento de extracción de biopolímeros, pues por ahorrarse unos millones tomó una “mala decisión”.

De igual manera, la también empresaria e influenciadora aprovechó para mencionar que el procedimiento con cánula “solo sirve para dañar tejidos porque eso no saca los biopolímeros”. Además, advirtió a sus seguidoras que la única cirugía funcional para estos casos “es la de mariposa o la de interglúteos”.

“Imagínense que yo elegí que me hicieran la de cánula porque me daba miedo tener esa cicatriz tan fea en el cuerpo y porque confiaba en la persona que me iba a operar. Yo pagué y al principio me quedó la cola divina, hermosa y preciosa, pero cuando me hice la resonancia me di cuenta que eso me regó los biopolímeros por la espalda y la cadera. De ahí pasaron unos meses y empezó mi piel a ponerse roja, luego morada y negra, porque se me hizo necrosis a raíz de esa cirugía”, agregó.

