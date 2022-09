Silvestre Dangond reveló que se siente intimidado por Laura de León

Silvestre Dangond confesó que Laura de León lo tiene bastante intimidado en las grabaciones de Leandro Díaz. Tomada de Instagram @canalrcn

El Canal RCN sigue apostando con toda su maquinaria a la producción de bioseries inspiradas en la vida y obra de cantantes que marcaron historia en la música colombiana, como es el caso de Leandro Díaz, protagonizada por Silvestre Dangond, quien da vida al juglar vallenato y Laura de León, la inspiración de varias de sus canciones, dando vida a Matilde Lina.

El intérprete de canciones como Las locuras mías, Cómo lo hizo y El pasado, es pasado habló con Noticias RCN sobre su participación en esta producción, de la que mencionó que fue un proyecto que le llamó la atención desde que conoció el libreto, pues jamás se imaginó el poder grabar las canciones de Leandro Díaz, uno de los pioneros en el género musical que llevó a la fama a Dangond.

“Nunca me imagine estar grabando todas esas canciones. Es un reto muy difícil porque me tocó enfrentarme a muchas versiones exitosas, no como competencia, sino que volver hacerlas. Me tomó casi un año pensar cómo iba a sacar todas esas canciones”, añadió el artista para Noticias RCN.

Sin embargo, los seguidores del artista también han estado pendientes de la producción televisiva y se encontraron con la buena conexión que existe entre Laura de León y Silvestre Dangond a la hora de construir los personajes, tema que ha trascendido afuera de las cámaras, tal y como lo confesó el cantante en una reciente entrevista.

Según mencionó Dangond, la belleza y el talento de Laura de León lo tienen bastante intimidado al momento de grabar varias de las escenas en las que deben permanecer muy cerca, lo que lo ha llevado a no saber cómo reaccionar en esos momentos de tensión.

“Ella me intimida mucho, Matilde intimida mucho a Leandro y Laura intimida mucho a Silvestre”, confesó el cantante en una reciente entrevista del canal.

El fragmento de la entrevista fue replicado por el portal de chismes La Chismosa News y se ve tanto a Silvestre como a Laura preparándose para llevar a cabo el rodaje de la producción Leandro Díaz y se percibe claramente la buena conexión que existe entre los dos. En las imágenes se ve al cantante sorprendido por la actriz quien le hace un llamado mientras lo enfoca con su celular y él le dice:

“Mi vida, qué, foto, video, me tienes a la expectativa … A veces soy ciego, cuando te conviene hija”, le dice el artista a su compañera con nervios.

A continuación, el clip del momento en el que Silvestre Dangond hace su confesión sobre la participación junto a Laura de León:

El cantante así lo dio a conocer en entrevista con el canal RCN sobre el detrás de cámaras de la producción

Han sido varias las dudas de los televidentes en torno a la participación del cantante vallenato en la producción del Canal RCN, una de ellas es si tomó clases de actuación para interpretar a Leandro Díaz. Otra de las inquietudes que surgieron fue si el artista se pegó los ojos con algo especial para poder mantenerlos cerrados durante todas las grabaciones.

“Él siempre contó su historia en las canciones, quise profundizar e interiorizar el personaje hasta en la forma de hacer su música. Ahí empecé a sentirme Leandro. Cuando comencé a actuar y empezaron las clases ya sabía por dónde iba a todo porque la misma música te iba contando la historia”, señaló, previo a contar que en medio del repaso que hizo por la vida de su colega encontró varias similitudes con su propia historia.

SEGUIR LEYENDO: