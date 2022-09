Silvestre Dangond lanzó “Leandro”, un homenaje a uno de sus grandes maestros

Silvestre Dangond impresiona a sus seguidores debido a que se dedica al canto y la actuación. Lanzó su último álbum de estudio e interpretó a Leandro Díaz en una telenovela. Foto: Archivo

El lunes, 19 de septiembre del presente año, se estrena “Leandro Díaz”. Una producción que los amantes del vallenato esperan con ansias debido a que verán los dotes actorales del cantante Silvestre Dangond.

Los espectadores tienen altas expectativas de las escenas que están por ver en sus pantallas la próxima semana debido a que el intérprete de canciones como ‘Cásate conmigo’ y ‘Las locuras mías’ tomará la responsabilidad de ser el personaje principal de la telenovela.

Mientras se generan algunas especulaciones frente a cómo desarrollará el papel actoral, Silvestre aprovechó que en la agenda mediática se ha hablado sobre su puesta en escena y presentó su más reciente trabajo discográfico que honra al compositor que falleció el 22 de junio del año 2013.

Foto de Leandro Díaz que compartió hace 12 semanas Silvestre Dangond en redes sociales con la siguiente descripción: ''9 años de tu partida! #leandrodiaz hoy siento un regalo inmerecido ponerme en tu pies y en tus ojos de el alma ❤️''. Instagram: @silvestredangond

El protagonista del dramatizado realiza el homenaje al mismísimo Leandro Díaz debido a que, según lo expone el medio de comunicación El Colombiano, el hombre que no pasó de los 85 años de edad ‘’fue uno de los músicos que más influyó en la carrera de la carrera de Silvestre‘’.

La recopilación de 18 discos es una propuesta de Dangond para darle vida a uno de los exponentes del Vallenato nacidos en Hatonuevo, uno de los municipios colombianos del departamento de La Guajira. Se trata de una reinterpretación de los temas creados por el mismo Leandro Díaz.

En la producción discográfica participaron profesionales de la industria musical y colegas del compositor de 42 años nacido en Urumita, en el mismo departamento en el que creció Leandro, como Jimmy Zambrano, en el acordeón; Luis Angel Pastor, en el bajo, y Dany Garcés, en la percusión.

Los admiradores del cantante que se presentará esta noche en el Movistar Arena esperan poder escuchar los temas que son autoría de uno de sus ídolos vallenatos y quien, en parte, inspiró a Silvestre a empezar su carrera profesional. Asimismo aseguran en diferentes plataformas a través de las redes sociales que el próximo lunes estarán conectados a las 9:30 p.m frente a su televisor para evitar perderse el primer capítulo de la telenovela.

Silvestre Dangond se presentará esta noche en Bogotá. Instagram:@silvestredangond

La producción se transmitirá por el canal RCN, de lunes a viernes, en remplazo de “Hasta que la plata nos separe”. Cabe anotar que se pensaba grabar hace más de un año, pero a causa de la pandemia por el COVID-19 tuvo que aplazarse; sin embargo, gracias al altercado, Dangond tuvo más tiempo para meterse en el papel y aprenderse todos los sencillos.

“Diosa Coronada”, “Matilde Lina”, “Dios no me deja” o “La Primavera” hacen parte del álbum que cantará en sus puestas en escena, tanto en el show que se realizará en la ciudad de Bogotá y que quedó con boletería SOLD OUT, como en el dramatizado de Leandro Díaz que contará con la participación de grandes actores como Sebastián Carvajal, Mario Espitia, Viña Machado y la cubana Daniela Tapia.

En una entrevista que anotó el diario El Colombiano el intérprete de canciones y ahora, de un papel actoral afirmó que fue para él no fue un reto realizar el proyecto televisivo y que se siente satisfecho con el resultado:

“Para nadie es un secreto que la actuación es algo nuevo para mí, porque antes había hecho televisión, pero es fácil cuando interiorizas el personaje y comienzas a amarlo. Creo que el reto en la actuación será cuando haga otro personaje que no sea Leandro Díaz, porque yo soy Leandro Díaz, entonces no se me hizo difícil”, dijo Silvestre Dangond.

