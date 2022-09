Gustavo Bolívar arremetió contra Enrique Peñalosa por críticas que le hizo a Alejandro Gaviria

Nuevo encontronazó en Twitter. Fotos: Colprensa

Hace unos días, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el senador por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar tuvieron un fuerte choque en redes sociales debido al tema de las inundaciones en la región de La Mojana. Este domingo, ambos se volvieron a enfrentar, pero esta vez por unas críticas que le hizo Peñalosa al ministro de Educación, Alejandro Gaviria.

“Qué ha hecho, o qué va a hacer el ministro Alejandro Gaviria para mejorar el aprendizaje de los niños en Colombia, para que aprendan más y no tengamos resultados tan lamentables en las pruebas corporativas internacionales? Con esa pésima educación no podremos competir con Corea”, escribió en su cuenta de Twitter el exalcalde el pasado viernes.

Pasaron dos días, y Bolívar le respondió, diciéndole a Peñalosa “descarado” por criticar los malos resultados de la educación de Colombia a nivel internacional, teniendo en cuenta que en los años en los que él estuvo en el poder, los resultados fueron los mismos.

“Ustedes han estado gobernando cuando Colombia quedó, año tras año, en el último lugar de las pruebas Pisa (Ocde). Deje de ser tan descarado”, le respondió Gustavo Bolívar a Peñalosa.

El exalcalde criticó a Alejandro Gaviria.

El encontronazo entre Peñalosa y Bolívar por La Mojana

Los estragos de la lluvia siguen pasando factura a diferentes regiones del país y como es de esperarse, los ciudadanos esperan la intervención por parte del gobierno para contrarrestar las dificultades que han dejado los inclementes aguaceros, como es el caso de La Mojana, en donde hay más de 10 municipios afectados y que hace algunas semanas contó con la presencia del presidente Petro, que prometió algunas acciones para ayudar a la población más afectada.

Esta situación hizo que el senador Gustavo Bolívar y el exprecandidato presidencial, Enrique Peñalosa, tuvieron un fuete encontronazo en las redes sociales debido al tema de las inundaciones en esta zona y una corrección por parte del exalcalde de Bogotá al congresista que no fue bien recibida. Todo empezó cuando el legislador del Pacto Histórico publicó un video en el que se evidencia la inundación en La Mojana y junto a este escribió un mensaje en el que cometió un error, el cual no pasó desapercibido.

“Terrible drama humanitario el q viven habitantes de 10 municipios de la Mojana. Sus tierras (500 mil hectáreas fértiles) están Inundadas hace 13 meses. No tienen techo ni comida. El gob ya entrega subsidios a 18.322 afectados pero la solución de largo plazo es el Canal del Dique”, aseguró el senador Gustavo Bolívar en sus redes sociales.

Enrique Peñalosa decidió corregir al senador Bolívar y le explicó que aunque una de las problemáticas que vive La Mojana se podría solucionar con un Dique, pero no con el propio Canal del Dique, el cual no tiene nada que ver con esta zona, como lo aseguró el legislador.

“Gustavo Bolívar es de llorar. No conoce nada, ni entiende nada. Debió oír que la solución a las inundaciones de La Mojana tenía que ver con un dique, y sale con que la solución es el canal del Dique. Que por supuesto no tiene absolutamente ninguna relación con el problema”, aseguró el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa en su cuenta oficial de Twitter.

Como era de esperarse, Gustavo Bolívar no se quedó callado y respondió a las críticas por parte de Enrique Peñalosa y señaló que si bien cometió un error, su “lapsus” no le costó dinero a la nación, además le recordó lo hecho cuando era mandatario local en la capital colombiana y tomó la decisión de no utilizar los estudios para el metro subterráneo.

“Conozco el problema. He recorrido la Mojana. Ayer estuve allá. Mi lapsus, que nace de una mala información, no le costó nada a la nación. Su tirada a la basura de los estudios del Metro subterráneo le costó 140.000 millones. Y dejar a Bogotá sin Metro billones en productividad”, afirmó el senador en su cuenta de Twitter.

