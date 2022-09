Dura arremetida de Iván Duque contra el presidente Petro: “Colombia no puede convertirse en un narcoestado”

“Colombia no puede convertirse en un narcoestado”: Iván Duque habla sobre la legalización de la cocaína en FOX. Foto: captura de pantalla.

A casi dos meses desde que el expresidente Iván Duque abandonara el poder no había enviado mensajes tan directos en relación al gobierno de su sucesor, el actual presidente de la República, Gustavo Petro. Pues esta vez, en medio de una entrevista, hizo una durísima crítica sobre los cambios que implementaría el jefe de Estado en materia de drogas y narcotráfico.

El exmandatario uribista sostuvo un diálogo con el canal Fox News Digital donde dio su visión del enfoque antidrogas que planteó el presidente Petro durante su polémica y muy comentada intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Creo que el mundo ahora tiene unificado el concepto de prohibición y creo que si un solo país, digamos Colombia, decide legalizar la cocaína, se va a convertir en un narcoestado”, señaló el expresidente Duque.

El vehemente comentario del exmandatario se dio porque Petro aseguró en la ONU que la lucha contra las drogas había fracasado y le pidió a sus homólogos que repensaran las iniciativas para luchar contra la droga. Incluso, planteó que la cocaína sería menos grave que el petróleo y el carbón.

Esas declaraciones causaron críticas desde todos los sectores. Incluso, Iván Duque dio a entender que su sucesor estaría abogando para que se legalizara la cocaína y dijo que, si eso se diera, Colombia quedaría mal ante la comunidad internacional. “Lo que me preocupa es que ahora hay una posibilidad de permitir la legalización del consumo de cocaína. Creo que eso sería muy malo para Colombia y muy malo para los países en el hemisferio. Creo que eso puede generar también una amenaza mayor para los Estados Unidos”, expresó el exjefe de Estado, que lideró los destinos de Colombia entre 2018 y 2022.

Así mismo, enfatizó en que, “de ninguna manera”, él apoyaba que en su país se aprobara la cocaína para uso regulatorio. Es de mencionar que el presidente Petro no planteó directamente esa posibilidad, sino que criticó las acciones que se habían adelantado hasta el momento en esa materia.

“Mientras sea ilegal (la cocaína), es un mecanismo para hacer dinero, ahora podemos disminuir su poder mortífero, violento, que lo es porque va dejando el territorio con estelas de sangre”, agregó el expresidente a ese medio internacional.

En otros apartes de esa entrevista, Duque coincidió de alguna manera con Gustavo Petro y cuestionó a algunas potencias del mundo por no adelantar mayores labores para erradicar el narcotráfico. Eso sí, dijo que esas naciones eran de las que más consumían estupefacientes.

“Países como Colombia hacen mucho en la lucha contra la oferta. Pero los mayores consumidores del mundo no están haciendo lo suficiente sobre la demanda. Y aunque la DEA, el FBI y La CIA apoyan a Colombia no hay campañas para que la gente diga no a las drogas”, señaló el exmandatario.

En esa entrevista también le preguntaron qué opinaba de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que adelante el gobierno Petro. Allí, recordó que, cuando él estuvo en el poder, negó restablecer los diálogos con esos criminales hasta que no detuvieran el fuego. “Si es necesario se requiere mantener la presión militar para detener las actividades criminales y proteger a la población porque es algo que los grupos terroristas utilizarán para legitimizar sus actos”, dijo.

Así mismo, en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, el exjefe de Estado sentó posición al respecto y dijo que la nación, supuestamente, tiene todos los recursos para atender esa población.

“Las políticas migratorias en el mundo a veces no se aceptan porque las sociedades están atrapadas por la xenofobia o por la indiferencia. (...) Demostramos que no es necesario ser un país rico para hacer lo correcto cuando se trata de migrantes”, aseveró Iván Duque a Fox News Digital.

