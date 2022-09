Tragedia en el salto del Tequendama: identificada la dueña del vehículo y siguen las labores de búsqueda de los ocupantes

Automóvil que cayó al salto de Tequendama | FOTO: Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca

El pasado miércoles 21 de septiembre ocurrió una tragedia en el abismo del Salto de Tequendama, luego de que un vehículo en el que se movilizaba una pareja cayera por este. Por el momento, las autoridades siguen sin encontrar los cuerpos de las víctimas y se desconocen los motivos que llevaron a que el carro se precipitara hacia el vacío.

En las últimas horas, en medio de las labores de búsqueda, se conoció que en el vehículo Chevrolet Aveo (color rojo) y de placas RMW 778, se movilizaba Gerardo Lino Segura Franco, quien iba manejando el carro y se dirigía rumbo a Bogotá luego de visitar a su esposa e hijos, que viven en Soacha.

Sobre la otra persona con la que iba no se conocen muchos detalles, pero se asegura que era una mujer. Otro de los últimos datos podría ser una pista sobre esta segunda persona dentro del vehículo. Las autoridades han logrado establecer la identidad de la persona que es dueña del automotor que quedó completamente destruido.

Casualmente, el carro le pertenece a una mujer identificada como Luisa Fernanda Méndez Cruz y las autoridades no descartan la posibilidad de que esa sea la identidad de la otra persona que iba en el carro con Segura Franco; sin embargo, esta teoría no se podrá comprobar hasta que no se encuentren los cuerpos.

Los detalles del vehículo y su dueña

Tras cotejar la placa del carro involucrado con este accidente con el Runt (Registro Único Nacional de Tránsito), las autoridades establecienron que en los registros públicos del automotor se señala que está matriculado en Bogotá y cuenta con la revisión técnico mecánica en regla, esta última fue realizada el pasado 13 de enero en el Centro de diagnóstico Automotor (CDA) Soacha El Altico. De la misma forma, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) está al día.

Sobre Luisa Fernanda Méndez Cruz no se tiene mayor información, pero los investigadores presumen que podría vivir en Soacha y están tratando de establecer si se encontraba junto al conductor en el momento de la tragedia que ocurrió exactamente en el kilómetro 8 de la vía Soacha - Mesitas del Colegio.

Sobre los hechos

Sobre la 1:30 de la madrugada de este miércoles 21 de septiembre, autoridades de rescate anunciaron que un vehículo había caído al abismo del Salto de Tequendama. “El vehículo, al parecer, toma impulso en el kilómetro 8, vía Soacha – Mesitas del Colegio y se lanzó al abismo. Por información de la comunidad, el vehículo iba con dos ocupantes”, relató sobre el caso del teniente Cristian Quiroga, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Antonio de Tequendama, señalando que fue la versión que le dieron dos testigos.

Además de la búsqueda de los cadáveres, las autoridades también adelantan las investigaciones con el fin de conocer los hechos que produjeron este accidente ubicado en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca.

Una de las hipótesis que se manejaban es que el conductor, de 47 años, sufría de depresión y como consecuencia de esta enfermedad se habría precipitado al abismo en la zona del Salto de Tequendama.

La familia de Segura Franco niega esto, ya que afirman que el comerciante no sufría de esta enfermedad, la última llamada que tuvo el Germán fue con su hermano al que le contó con entusiasmo los planes que tenían para este fin de semana.

“Creo que si tuviera problemas de depresión lo hubiéramos notado. Él habló con el hermano la noche anterior y estaba emocionado por varios eventos programados para el fin de semana”, señaló la familia a El Tiempo.

Por ahora, los Bomberos continúan realizando las labores de rastreo para encontrar los cuerpos de las dos personas que cayeron al abismo y establecer si se trató de un doble suicidio o un homicidio en el que el asesino también decidió quitarse la vida.

