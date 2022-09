“Corruptos, saqueadores y asesinos”: la respuesta del presidente de El Salvador a Andrés Pastrana, César Gaviria y otros políticos

César Gaviria y Andrés Pastrana firmaron carta con expresidentes latinos repudiando la candidatura de Bukele en El Salvador. Fotos: Colprensa y Reuters.

Mucho ha dado de qué hablar en la comunidad internacional de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara que será candidato presidencial de su país pese a que la Constitución prohibe la reelección. En Colombia, como era de esperarse, las reacciones no dieron espera y los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana se pronunciaron al respecto.

Los exmandatarios firmaron una carta junto con otros expresidentes y políticos de América Latina y España donde rechazan lo que llamaron “una alteración del orden constitucional” que alteraría, a su juicio, la democracia de esa nación centroamericana.

Dentro de los firmantes, aparte de los expresidentes colombianos, también están los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el argentino Mauricio Macri, el expresidente del gobierno español José Maria Aznar, Mireya Moscoso (Panamá), Luis Alberto Lacalle (Uruguay) y Óscar Arias (Costa Rica).

Imagen de archivo. El presidenrte de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una rueda de prensa en San Salvador, El Salvador. 28 de junio de 2022. REUTERS/Jose Cabezas/File Photo

Todos, en unísono, le piden al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tomar cartas en el asunto cuanto antes para que vuelva “la institucionalidad democrática” en la nación salvadoreña. Además, señalan que la reelección de Bukele atentaría contra el principio de “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia” y otros parágrafos que posee la carta magna de ese país centroamericano.

“El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece como elemento constitutivo de democracia representativa el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. En una democracia representativa es necesario que el ejercicio del poder se encuentre sometido a reglas, fijadas de antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos. En esa medida el proceso democrático, requiere de ciertas reglas que limiten el poder de las mayorías expresado en las urnas para proteger las minorías. Por lo tanto, las reglas de acceso al ejercicio del poder no pueden ser modificadas sin ningún límite por quienes temporalmente se encuentran ejerciendo el poder político”, señalan los mandatarios en su misiva.

En otros apartes de la carta, los políticos recuerdan que la Constitución salvadoreña contempla “el desconocimiento del presidente, quien habiendo concluido su período, pretenda seguir en ejercicio”. Además, se concibe que los ciudadanos que hayan ejercido por seis meses el puesto de jefe de Estado, no podrán competir de nuevo por ese cargo.

"En una democracia representativa es necesario que el ejercicio del poder se encuentre sometido a reglas, fijadas de antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos", aseveraron.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una ceremonia para colocar la primera piedra de un paso elevado de tráfico, en Santa Tecla, El Salvador. 1 de febrero de 2022. REUTERS/José Cabezas

Luego de que la carta fuera viralizada en las redes sociales, el presidente salvadoreño Nayib Bukele reaccionó y calificó con vehementes cuestionamientos a sus exhomólogos, donde se destacan políticos de derecha y centro derecha como los colombianos Andrés Pastrana, que estuvo en el poder en Colombia de 1998 a 2002 y César Gaviria, que actualmente es el director del Partido Liberal colombiano, uno de los más conocidos en el país.

“Una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos, hasta asesinos”, señaló el polémico mandatario salvadoreño.

Su feroz respuesta se dio en su cuenta de Twitter, donde también aseguró que los firmantes de esa carta eran personajes “odiados por sus pueblos” y celebró que ellos fueran sus opositores y no sus coequiperos: “Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, no es así”, agregó Bukele en la red social.

Las reacciones a esta carta, que fue difundida en primera instancia por Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), y que muestra la dura reacción de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), también despertó las reacciones de otros políticos colombianos como la senadora bogotana Angélica Lozano: “Bukele será reelecto. Y en unos años será tratado como Ortega, Fujimori y tantos que se reelijen contra la constitución, amparados en el estado de opinión”, aseveró la congresista de Alianza Verde.

