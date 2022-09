Petro y Maduro se reunirán el 26 de septiembre para reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela

Por ahora no se ha confirmado en dónde tendrá lugar la reunión entre el presidente colombiano y el dictador venezolano. Foto: Archivo Infobae Colombia.

En los últimos minutos se conoció que el próximo 26 de septiembre, día en que se reabrirá la frontera entre Colombia y Venezuela, el presidente Gustavo Petro y el dictador Nicolás Maduro, se reunirán. El sitio de encuentro aún no ha sido revelado.

El anuncio lo hizo el ministro de Transporte Guillermo Reyes, durante una reunión en Carcas con su homólogo Ramón Velásquez.

“Esperamos que el 26, los dos presidentes, Nicolás Maduro y Gustavo Petro puedan reunirse en un punto por determinar. Seguramente será el puente Simón Bolívar en donde se realice este acto de reapertura”, manifestó Reyes.

El ministro Reyes también reveló que durante su encuentro con Velásquez se discutió sobre la reactivación del transporte aéreo y terrestre: “Hemos conversado de los temas fluviales, la apertura de los puertos y que los dos presidentes puedan, en un punto por determinar, en donde se haga este acto de apertura”.

Así mismo, el ministro Reyes confirmó que durante el encuentro entre el presidente colombiano y el dictador venezolano se revisará el tema de Tienditas.

“Tenemos previsto que ese mismo día, revisaremos el tema de Tienditas, el puente Francisco de Paula Santander que no empezará a operar inmediatamente”, añadió el ministro Reyes.

En la foto el ministro de Transporte colombiano, Guillermo Reyes junto a su homólogo venezolano Ramón Velásquez al finalizar su reunión en Caracas. Foto: @MinistroReyes, Twitter.

El ministro Reyes también anunció como será la apertura de la frontera colombovenezolana, que, según explicó, “en primera instancia se abrirá el puente Internacional Simón Bolívar, entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, y el puente Francisco de Paula Santander entre Ureña y Cúcuta”, añadiendo que los horarios habilitados para el tránsito de personas serán de la siguiente forma: “las personas podrán cruzar a pie los puentes internacionales habilitados desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. En el caso del transporte, podrán pasar de 7 de la noche a 6 de la mañana”.

Para poder cruzar la frontera, después de su reapertura, en los puntos migratorios, del lado colombiano se solicitará a los venezolanos el carné fronterizo.

En cuanto a las conexiones aéreas, Reyes aseguró que el retorno de los vuelos lo inaugurará la principal aerolínea pública del vecino país, Conviasa, que hará la ruta Caracas-Valencia-Bogotá. Mientras que, la aerolínea Wingo será la primera aerolínea en volar desde suelo colombiano hacia Venezuela a partir del próximo 3 de octubre.

Vale mencionar también, que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, confirmó que el domingo 25 de septiembre, un día antes de la apertura de la frontera, habrá un encuentro binacional entre representantes del Congreso colombiano y del Parlamento venezolano.

“Hemos acordado, ambos parlamentos, el Congreso de la República de Colombia y la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sostener un encuentro binacional en la frontera entre el estado Táchira y la localidad de Cúcuta, de Colombia, donde nos encontraremos”, dijo el diputado en declaración a los medios.

A cinco días de volver a abrir la frontera con Venezuela, el embajador de Colombia en ese país, Armando Benedetti reconoció que no ha sido una tare fácil. Incluso, el diplomático tildó el proceso como “tortuoso”, pues el resquebrajamiento de las relaciones binacionales es tan profundo que no hay ningún trámite adelantado o protocolo establecido para volver a unir ambas naciones.

“Ha sido tortuoso porque realmente es empezar desde cero. No hay aerolíneas, no hay permisos, no hay cómo pasar la frontera. Las tractomulas ya no están en la frontera. Es realmente titánico volver a restablecer las relaciones. No creí que fuera a encontrar todo en cero. Es que todo está en cero” afirmó Benedetti en un evento de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

