Antioquia en medio de ‘falsos positivos’ judiciales: el afán de entregar inocentes a la cárcel para mostrar resultados

En el Falso Positivo Judicial las armas de fuego son reemplazadas por el manejo y la manipulación de las normas penales. Los operadores de justicia se adiestran en el conocimiento técnico de la norma, lo que los privilegia en su manejo y les facilita las herramientas jurídicas para encubrir errores y mandatos.

Los falsos positivos judiciales son hoy un fenómeno que enfrenta Colombia, desde montajes judiciales a líderes sociales, casos que han sido relatados por algunas corporaciones y ahora jóvenes que presuntamente son presentados como cabecillas de bandas delincuenciales, a quienes en una madrugada la vida les cambia tras un allanamiento e inician el viaje por un viacrucis de una justicia que cojea y parece no llegar.

Una historia tiene varias versiones y todo depende de la posición en la que nos encontremos dentro del relato, este es el caso, la narración y la versión de familias, esposas, madres, padres e hijos que están involucrados en lo que ellos definen como falsos positivos judiciales.

El pasado 13 de junio de 2021, el departamento de Policía de Antioquia publicó un comunicado de prensa en el que informaba que tras 17 meses de investigación dieron con las capturas de 24 personas y la aprehensión de 1 menor de edad en el Oriente de Antioquia.

Presuntamente, los jóvenes capturados eran integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado ´Los de Bonilla´ en los municipios de El Retiro, El Carmen de Viboral, El Peñol y Envigado, quienes además según la entidad “eran patrocinados por el grupo delincuencial organizado “La Oficina de Envigado” y que, según la información que brindó la policía, ellos recibían alrededor de $170.000.000 millones de pesos mensuales, producto de las rentas criminales del narcomenudeo.

Un antecedente a destacar es que estas capturas se llevan haciendo desde hace más de tres años en El Retiro y hoy, aún hay jóvenes capturados sin un debido proceso. Las familias se sienten involucradas en un caso de falsos positivos judiciales.

“Hace tres años vienen haciendo eso en este pueblo, entra la fiscalía a coger un grupo de jóvenes. Ellos para ganar prestigio, para subir de cargo, los hacen ver como grandes delincuentes. Acá hay jóvenes que llevan más de tres años sin ser juzgados, no les han encontrado pruebas y no les hacen seguimiento, les están cortando las alas, les están violando sus derechos, porque están encerrados sin tener ninguna prueba, y supuestamente el testigo contundente que tiene la fiscalía contra estos jóvenes es el exalcalde, que ahora está envuelto en casos de corrupción, ya se está destapando la olla contra estos jóvenes”. Cuenta María Irene, tía de un joven implicado.

<b>Estiven Bonilla: De carpintero a ser señalado como el cabecilla de una organización criminal</b>

Todo comenzó alrededor del 9 de junio, en el municipio de El Retiro, en la vereda Carrizales. “Llegaron a la casa en la madrugada” Cuenta la tía de Estiven, “Yo no estuve en el momento preciso, porque estaba en otra casa, pero cuando llegué a mi casa, encontré a mi mamá, que es una persona de 86 años, que le apuntaron con un arma en la cabeza, mi hermanita, que tiene cáncer terminal, estaban tiradas en el suelo, gritando y llorando por la forma en que entraron, tumbando las puertas, reconocemos que ellos tenían esa autorización de entrar de esa manera si ellos oponían resistencia, pero ellos en ningún momento opusieron resistencia”

En el allanamiento sólo encontraron una pistola de fogueo “La misma fiscalía dijo que eso no tiene ningún cargo porque él tenía los papeles”

“Es un joven de 24 años, todos lo conocen en la vereda como Bonilla, porque es su apellido y así se dicen desde pequeños” Él desde muy pequeño, continúa relatando su tía María Irene “trabaja con su papá y su mamá en una microempresa que tienen de madera, nosotros fabricamos perreras, pajareras, hacemos techos en paja, en madera inmunizada, todo eso es el trabajo que hemos realizado, mejor dicho, nosotros somos fundadores de esa vereda”

Hoy Estiven Bonilla se encuentra recluido en el CAI dele municipio de El Retiro, y aún sin pruebas fehacientes para estar privado de su libertad. El único criterio de la Fiscalía para efectuar la orden de captura de estos jóvenes fue el testimonio de una “fuente humana”:

El único criterio de la Fiscalía para efectuar la orden de captura de estos jóvenes fue el testimonio de una “fuente humana”. (Foto / Luisa F. Giraldo): Captura de pantalla del formato de orden de allanamiento de la Fiscalía General de la Nación)

En el formato de orden de allanamiento no hay registro de que en el inmueble se hayan encontrado estupefacientes o pruebas que lo vinculen directamente con el hecho de que se le acusa. Uno de los testigos que la SIJIN presentó para obtener la orden de allanamiento y de captura declaró que: “El día que la SIJIN me saco del calabozo de El Retiro y me llevaron hasta la oficina de ellos para que yo firmara unos papeles, supuestamente, la SIJIN dice que yo los firmé con un abogado, pero ahí no había ningún abogado presente. (...) Implicando que yo había firmado esos papeles a favor de la captura de las personas que se encuentran encerradas en El Retiro. Yo quiero aclarar que yo no he firmado”, indica uno de los supuestos testigos presentados por la SIJIN.

<b>Los presuntos falsos testigos presentados en el proceso</b>

Existen versiones de personas quienes afirman que los hicieron firmar un papel en blanco que luego apareció con un testimonio en el que se afirmaba que conocían a ciertas jóvenes y que estos eran expendedores de droga.

“La Sijín me sacó del calabozo del municipio de El Retiro y me metieron a la oficina de ellos, me hicieron firmar unos papeles que no sé qué tenían porqué yo no sé leer”, afirmó uno de los “testigos”.

Uno de los jóvenes que aparece en una de las declaraciones usada por La Fiscalía dice: “doy mi declaración por escrito que yo no he atestiguado en contra de ninguna persona como lo aseguran los de la Sijin del municipio de El Retiro, por el contrario, me veo afectado por falsos testimonios”.

Sobre los falsos testigos existe un caso más diciente de lo que acontece, existe un testimonio de un joven que fue presionado por miembros de la SIJIN y un servidor público para atestiguar falsamente contra Jhon Edison Castaño Román, esta falsa declaración fue la que utilizó la Fiscalía, para la imputación de cargos de este hombre que probó su inocencia.

“Me ofrecieron a cambio de una falsa información una redención de mi pena; les hago saber la negación, al mismo tiempo que yo me rehúso a dar testimonio de otras personas que ni conocí y que su necesidad de resultados los afanaba me motivaban con dinero, víveres, para que yo cambiara mis versiones o que simplemente repitiera sus borradores, los cuales solo manchaban la hoja de vida de muchos involucrados (…) En su computador me muestran un mosaico con un sin número de personas, en las cuales habían algunos conocidos de mi pueblo. Estos me piden en el momento dado el reconocimiento de algunos de ellos, yo lo hago tranquilo porque pienso que es algo de reconocimiento. Más declaraciones absurdas y de mi falta de conocimiento, ya ellos me piden de nuevo la firma de documentos en blanco y con el pretexto de que era privacidad de la investigación”.

<b>El testigo clave de la investigación: “</b>Yo no quise participar en la audiencia. Le dije al fiscal que era mentira lo que estaban diciendo<b>”</b>

El testigo clave o testigo estrella presentado por la Fiscalía dijo que todo es un montaje. “Yo no quise participar en la audiencia. Le dije al fiscal que era mentira lo que estaban diciendo de los pelados. Al negarme a participar el fiscal me amenazó diciendo que inmediatamente me mandaba a detener”, en ese momento el testigo se encontraba internado en un centro de rehabilitación, al terminar su proceso, el testigo narra que fue contactado por la Fiscalía donde le indicaron que estaba siendo amenazado por las familias de los jóvenes detenidos y que por tal motivo tenía que entrar al programa de protección a testigos:

“Todo fue una fachada. No fue por protegerme, sino para esconderme para que las familias no tuvieran contacto conmigo, porque ellas sabían que era mentira, que eran falsos positivos. La SIJIN y la Fiscalía me escondieron para que yo no declarará a favor de las familias y los detenidos”, explicó el presunto testigo, “Yo renuncié al programa al darme cuenta de que no existían amenazas por parte de las familias. Era un montaje para que yo no dijera la verdad”.

El testigo regresó a su municipio y se contactó con las familias, el hombre comenzó a dar su versión en extrajuicios controvertiendo lo presentado por la SIJIN: “Recibí amenazas. Decían que si seguía colaborando con extrajuicios me iban a desaparecer. Lo puse en conocimiento de la Procuraduría y el fiscal del caso. Incluso un día que iba para una audiencia me frenaron dos hombres armados en una moto y me dijeron que si asistía a la audiencia me atenía a las consecuencias”.

“En las supuestas declaraciones que yo di, la SIJIN dice que estaba presente un abogado y la personera y en ningún momento estaban presentes. Me hacían firmar unos papeles en blanco y solo estaban presentes los agentes de la SIJIN. Para que yo les firmara me regalaban droga. Yo era habitante de calle en esos año, adicto al bazuco y ellos me manipulaban en ese sentido”, narró el testigo.

<b>Lo inconcebible: Jhon Edison Castaño Román</b>

Jhon Edison Castaño Román, fue capturado en el año 2018, por presunto concierto para delinquir y lo vincularon como presunto cabecilla de la banda delincuencial “Los Guarceños”. Luego de más de un año de prisión domiciliaria, Jhon Edison Castaño Román, probó su inocencia en 2019, ya que lo estaban “confundiendo” con su homónimo Jhon Edison Castaño Álvarez. Después de que se probara su inocencia en 2019, lo vuelven a capturar en 2020.

Jhon Edison Castaño Álvarez alias el loco, si era a quien buscaban y acepto cargos. Este hombre es proveniente del barrio Manrique y perteneciente a la banda “La Terraza” y a “La oficina de Envigado”.

En el año 2020, vuelven a capturar a Jhon Edison Castaño Román, imputándole los mismos cargos, pero esta vez vinculándolo con la banda delincuencial “Los Pinares”, violando el Non bis in idem, lo cual es una expresión latina que significa “no dos veces sobre lo mismo”, el principio non bis in idem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho.

Las familias piden celeridad en el proceso, hace 15 meses comenzaron las audiencias preliminares y el caso no avanza. Las inconsistencias evidenciadas por las familias y los abogados ponen en tela de juicio la redada y captura de los hombres y mujeres que hoy están privados de la libertad en medio de lo que llaman falsos positivos judiciales.

