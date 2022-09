Álvaro Uribe dijo que la oposición está dispuesta a brindar apoyo a Gustavo Petro en la redirección de la reforma tributaria

Los dos antagonistas de la política colombiana en este siglo, el expresidente Álvaro Uribe y el mandatario electo de izquierda, Gustavo Petro, tendieron puentes de diálogo en su primera reunión cara a cara el miércoles en Bogotá.

Uno de los temas que más ha tenido al nuevo gobierno de Gustavo Petro en medio del debate ha sido su plan de reformar la recolecta de impuestos en el país a través de una nueva reforma tributaria. Recientemente, en medio del foro regional organizado por el Centro Democrático, en Pereira, el expresidente del país, Álvaro Uribe Vélez mencionó que, de acuerdo con lo que se considera dentro del movimiento político al que representa, no existiría realmente la necesidad de crear en el país un nuevo método de aportes tributarios, sin embargo, que sí es importante que el líder del Pacto Histórico le dé un giro a la propuesta que ya expuso y que está en discusión en el Congreso. El también exsenador detalló que está dispuesto a ofrecer un apoyo en el propósito de modificar la idea.

“Hablar de oposición constructiva tiene un costo y muchas veces hay que desprenderse de la convicción absoluta para ayudar a que haya acuerdos. Queridos amigos, si se lograra que las decisiones que se tomen en el Congreso mantengan el ritmo de inversión en el país y el crecimiento de la economía, nosotros así tuviéramos que renunciar a muchas aspiraciones estaríamos contentos porque eso le permitiría a Colombia, hoy en el gobierno del presidente Petro, hacer unas inversiones sociales de la mayor importancia”, comentó Uribe en su intervención.

Según detalló, se ha demostrado con cifras que el país no requiere una reforma dentro de sus finanzas y que, desde lo que puede ofrecer desde la oposición, son intenciones ‘constructivas, propositivas, argumentadas’. “Tiene que ‘bregar’ a construir acuerdos. El presidente ganó las elecciones, nosotros no podemos imponer nuestro punto de vista, pero sí podemos trabajar para lograr opciones, que así no se ajuste a nuestro ideario, sean útiles para Colombia”, añadió.

Es de recordar que, durante la semana pasada, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda de Colombia, estuvo explicando cuáles son los puntos de la reforma que todavía están bajo discusión, en un foro realizado en Cúcuta. El jefe de esa cartera detalló que, en efecto, lo que busca es llegar a consensos para que la gran mayoría de sectores se sientan cómodos con lo que se plantea.

El ministro de hacienda, José Antonio Ocampo

“Estamos diciéndole a las personas de mayores ingresos que deben contribuir más y estamos trabajando en ese objetivo. El patrimonio, por ejemplo, es uno de esos mecanismos que nos ayuda a buscar oportunidades de justicia tributaria”, argumentó. Es de recordar que propone es que se impongan impuestos permanentes a patrimonio que superen los 3.000 millones de pesos. “Para que no sea de un solo golpe. Que los que estén subestimados lo vayan actualizando gradualmente”, recalcó.

“Habrá una transición y una redacción diferente para que sea un máximo de ventas en el mercado interno para ser consistentes con las recomendaciones de la OCDE (....) Vamos a tener beneficios para las viviendas de interés social, de algunas nuevas empresas en energía y a mantener subsidios sobre los precios de la gasolina en zonas de frontera, pero con la condición de que se lleven a cabo controles más fuerte”, puntualizó.

Ocampo, durante su participación en el congreso de Andesco, señaló que presentar reformas tributarias es algo que ‘a nadie le gusta’, pues calificó este mecanismo de ‘ingrato’, pero que era necesario teniendo en cuenta que los recaudos tributarios de Colomba “son los más inferiores de América Latina y ni se diga de los países de la Ocde”. “Si alguien tiene alguna idea para lograr conseguir el recaudo, bienvenida sea, porque no es un tema fácil y ciertamente a nadie le gusta hacerlo”, dijo a su paso el ministro del gabinete de Gustavo Petro.





