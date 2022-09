Los comerciantes esperan incremento en las ventas por Amor y Amistad, según Fenalco

Día del amor y la amistad. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Una de las épocas más esperadas del año es Amor y Amistad, celebración que para los sectores económicos aspiran incrementar las ventas de diversos productos y servicios, en este mes de septiembre.

A causa de la pandemia del covid-19, por más de dos años en el que las ventas disminuyeron hasta en un 50 %, se espera que los gremios afectados tengan una oportunidad más para mejorar sus ingresos.

De acuerdo con Sergio Palacios, presidente de Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Norte de Santander, en diálogos con RCN Mundo expresó que “llega una fecha de gran flujo de caja, que permite contratación de empleados ante el incremento de las ventas de diversos productos como tortas, chocolates, flores, ropa, calzado, perfumes, implementos deportivos y de belleza”.

Por su parte, el representante de Asobares en Cúcuta, José Luis Mora, afirmó que se reactivaran los servicios de restaturantes, hoteles, discotecas, moteles y bares durante este mes, “aspiramos recuperar lo que perdimos con la aplicación de ley seca en los meses de mayo y junio, al igual que los efectos negativos que nos dejó la pandemia”, relaó para el medio mencionado.

Con respecto, a Fenalco en el departamento de Antioquia, realizó un sondeo por parte del Centro de Investigaciones Económicas y de Mercados, Investiga, sobre cómo se vivirá este día en esta zona del país. Se pudo evidenciar que el 62,7 % de los encuestados lo celebrará, lo cual significarían unas ventas estimadas en el comercio de $504.000 millones.

“Desde el Gremio esperamos un repunte en las ventas del comercio superior al 30 % por esta tradicional celebración, en la que también resaltamos que, según la encuesta, el 21 % de los antioqueños comprarán sus regalos en almacenes de cadena o irán a un restaurante, el 13,6 % comprará su obsequio por Internet o a un amigo con productos relacionados, mientras que el 27 % de los encuestados manifestó que destinará un presupuesto promedio de $100.000. Nos llama la atención que el 62,7 % celebrará este día, conservando así la importancia que tiene como la cuarta fecha más comercial del año, después de Navidad, Día de la Madre y Día del Padre”, indicó María José Bernal Gaviria, Directora Ejecutiva de Fenalco Antioquia.

Además, la encuesta mostró que el 76,9 % de los participantes están de acuerdo en que se establezcan horarios extendidos para este día. En cuánto a los obsquios para esta celebración, el 28 % de los encuestados eligieron los chocolates o dulces como el regalo preferido para obsequiar, después se encontró con una invitación a comer en restaurante (26 %), ropa y/o calzado (25,5 %), anchetas (9,6 %) y comida a domicilio (8,6 %).

Y es que este tipo de celebraciones no sólo dinamiza las ventas para el comercio y el sector gastronómico, sino para el turismo, donde están incluidos los hoteles. También la llegada de visitantes, que tiene un aumento.

Cabe mencionar que, para el Día del Padre, en aplicaciones como Tiendeo y Rappi, lo más solicitado en esta ocasión, además de los “detalles tradicionales” (medias, calzoncillos, corbatas y billeteras), las máquinas de afeitar eléctricas, relojes inteligentes, audífonos, parlantes y hasta las sillas masajeadores han repuntado en las búsquedas más del 100 %.

Se destacó que la búsqueda de llantas, aumentó 280 %, y cajas de herramientas el 108 %. Los licores, principalmente el whisky y la cerveza están siendo muy demandados.

Pero los productos materiales no son lo único que están de mostrando un cambio en la tendencia del día del padre. Fenalco publicó un listado de los “regalos favoritos”, en el que se destacan las invitaciones a comer en un restaurante tienen una demanda de al menos el 17 %. No obstante, el ‘almuercito en la casa’ no ha dejado de ser una opción importante.

