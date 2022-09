Miguel Polo Polo se equivocó: confundió dos programas del Gobierno y regañó al presidente Gustavo Petro

Miguel Polo Polo intentó criticar a Gustavo Petro pero no le salió. Fotos: archivo.

No han dejado de leerse en las redes sociales las criticas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por anunciar que hará una reforma pensional para ayudar a los ancianos que no pudieron cotizar en su juventud. Una de las que más llamó la atención fue la del representante Miguel Polo Polo, no solo por la ligereza con la que opinó, sino también porque se confundió a la hora de referirse al tema.

Resulta que el mandatario anunció, desde la Casa de Nariño, que está pensando en dar un bono de 500 mil pesos para los adultos mayores que no tienen pensión: aunque primero dio a entender que sacaría los recursos de los fondos privados luego cambió de parecer y explicó cómo implementaría esa idea.

El congresista Miguel Polo Polo criticó al gobierno de Petro tras salir del consenso de Ginebra. Foto: @miguelpolopolo

En Twitter, donde es común que emita pronunciamientos, Petro dijo que “no es cierto” que él y su gobierno planteen sacar ese fondo de medio millón de pesos para los ancianos que no han logrado pensionarse sino que, según escribió en la red social, eso se seguirá manejando desde el presupuesto nacional. Para ello, aseguró el jefe de Estado, se dispondrán 18 billones de pesos.

“Esto no es cierto. Las mesadas de adultos mayores hoy sin pensión se pagan del presupuesto nacional, que adquirirá una capacidad de hasta 18 billones anuales para este objetivo porque los cotizantes de fondos privados entrarán a Colpensiones hasta un porcentaje de su aporte”, trinó el presidente Gustavo Petro.

Además, el primer mandatario explicó cómo sería la manera en que el Gobierno le entregue esa plata a los adultos mayores. Eso sí, si el Congreso le aprueba ese proyecto -algo polémico- que ya le causa cuestionamientos en redes sociales. “La parte de cotización que ingresa a Colpensiones le conferirá a su propietario asalariado derecho a la pensión”, agregó el jefe de Estado.

31 de agosto de 2022 Presidente Gustavo Petro (Colprensa-Mariano Vimos).

Ese anuncio no cayó para nada bien en los sectores de oposición y fue cuando Miguel Polo Polo, que tiene una curul afro en la Cámara de Representantes, reaccionó de manera particular y se equivocó a la hora de cuestionar al presidente colombiano.

En un trino que publicó en la mañana de este jueves 15 de septiembre, el congresista aseguró que Gustavo Petro utilizará la plata de los fondos privados de pensiones para crear el programa ‘Jóvenes en Paz’, que fue el mismo que ideó cuando fue alcalde de Bogotá, y con el que pretende integrar a 100 mil jóvenes que sean extraídos de las bandas criminales para que terminen sus estudios y así contribuir con su idea de paz total.

Polo Polo confundió ese programa con el del bono de 500 mil pesos que Petro promete para los más de 3 millones de colombianos longevos que no tiene acceso a las pensiones y dijo que el mandatario usará el dinero de Porvenir y Protección para tales fines. Sin embargo, esto no es cierto.

“¿Pretende Gustavo Petro expropiar las pensiones de los colombianos honestos y trabajadores para subsidiar, con esos ahorros, a más de 100 mil delincuentes para que no delincan más? ¿Así como lo hizo en la Bogotá humana, dándole plata a los atracadores para que no atracaran?”, cuestionó el congresista afro en su cuenta de Twitter.

Polo / Twitter

Puntualmente, ‘Jóvenes en Paz’, que se puso en marcha cuando el ahora presidente fue alcalde mayor de la capital, alcanzó a incluir en 2015 a más de 6.720 jóvenes menores de 28 años de comunidades vulnerables y que estuvieron en riesgo de integrar grupos ilegales o de participar en hechos delictivos. La apuesta fue liderada por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud —Idipron— junto con las secretarías de Integración Social y de Gobierno.

SEGUIR LEYENDO: