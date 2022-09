Julio Comesaña calentó la final con Millonarios con críticas al calendario de los “embajadores’: “Es insólito”

El entrenador de Junior de Barranquilla se refirió a la final de la Copa BetPlay. Foto: Colprensa

La Copa BetPlay ya conoce a los dos finalistas para la edición 2022, se trata de Millonarios y del Junior de Barranquilla. El club capitalino consiguió su pase a la última fase tras vencer al Independiente Medellín el pasado 7 de septiembre, mientras que el club Rojiblanco hizo lo propio tras vencer a Unión Magdalena por la mínima diferencia y sellar su clasificación desde los once pasos.

El cuadro barranquillero dejó en los octavos de final al Independiente Santa Fe, en los cuartos de final al Atlético Nacional y en la semifinal al Unión Magdalena, mientras que Millonarios hizo lo propio con Jaguares, Fortaleza e Independiente Medellín. La gran final se disputaría el 28 de septiembre en el Metropolitano Roberto Meléndez y la vuelta se llevaría a cabo el 5 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

En el juego ante Unión Magdalena, el entrenador Julio Avelino Comesaña apostó por un equipo fuerte en el medio campo y que pudiera abrir espacios a espaldas de los defensores, sin embargo, en varios tramos del partido Unión Magdalena dominó en defensa, pero al 70′ el argentino Fabián Sambueza anotó el único gol del compromiso y logró llevar el partido a la definición desde los once pasos. Allí Junior se impuso por 5-3 y selló su clasificación a la final.

“El remate de la Copa va a ser formidable”

Tras los regulares resultados de las últimas semanas, las directivas del club barranquillero tomaron la decisión de rescindir del contrato del entrenador Juan Cruz Real y por novena vez, el uruguayo Julio Avelino Comesaña tomó las riendas del equipo. En rueda de prensa el técnico realizó un balance de la clasificación y se refirió a su rival en la gran final, Millonarios.

“El remate de la Copa va a ser formidable, porque ahí está el mejor equipo, hasta ahora del torneo y ahora se mete Junior que es un equipo grande del país. Me parece que va a ser otra fiesta muy linda del fútbol en Barranquilla, en Bogotá y en todo el país”, afirmó el técnico en rueda de prensa posterior al compromiso ante Unión Magdalena. Comesaña también se refirió al calendario del club azul y señaló que, “es insólito porque Millonarios va a estar diez días sin jugar para enfrentarnos a nosotros. Esas cosas no deben ocurrir”

Sobre el partido ante Unión Magdalena el técnico destacó que, “empezamos bien el partido, pero a raíz de errores en la entrega en la zona media del campo, nos robaron balones, estuvimos muy imprecisos. Varios balones los cortaron y se fueron hacia el arco. De todas maneras el griterío de la gente, pero yo nunca vi a Sebastián (Viera) sacando del ángulo. Estaban cerca, andaban ahí, jugaron, estuvieron mejor que nosotros. En el segundo tiempo ajustamos a esas cosas, hablamos de que teníamos que tener precisión en la entrega. Estábamos buscando, a ver si ofensivamente acelerábamos para buscar otras alternativas”.

El técnico también se refirió a su llegada al club barranquillero y señaló que no pudo hablar mucho con los jugadores y las directivas. Destacó que, “ni siquiera hubo una propuesta muy amplia en detalles; sino sobre lo que han venido construyendo. Yo creo que el equipo tiene jugadores para jugar un fútbol de más posesión de pelota, pero utilizándola bien, y no atacando muy rápido siempre. Ganar seguridad defensiva. El fútbol me ha enseñado que el que defiende mal no gana, es muy difícil; pero el que defiende bien está muy cerca del triunfo. Encontrar un equilibrio y tratar de estabilizar una manera de jugar que dé resultados. Hoy nos fue bien, era muy importante, veremos si podemos seguir mejorando”,

