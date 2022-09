Gobierno departamental y nacional evalúan soluciones urgentes para La Mojana sucreña por las inundaciones

El director del Dapre, Mauricio Lizcano, se reunión con el gobernador del Sucre y habitantes del departamento. Foto tomada de @hectorolimpo

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, ganaderos, empresarios y líderes del departamento se reunieron ayer para establecer soluciones que permitan la solución a la problemática de inundaciones en la que se ve inmersa La Mojana sucreña en cada temporada invernal. De acuerdo con las estimaciones entregadas por el gobierno en la pasada ola invernal, esta zona del país puede llegar a inundarse hasta en 70 por ciento.

En este sentido, el director del Dapre, Mauricio Lizcano, instaló el “Encuentro Gran Pacto Por La Mojana”, en donde aseguró que, durante el primer mes de mandato, este gobierno autorizó el giro de $30.000 millones de pesos, estos recursos están bajo la administración de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y estarían destinados a mitigar los efectos de esta segunda ola invernal del año por la que atraviesa esta zona del país.

Actualmente, el municipio de San Benito Abad (Sucre) es uno de los más afectados por cuenta de las inundaciones, según la información revelada por funcionarios de la gobernación, no más en este municipio existen cerca de 114 cuerpos de aguas. Ciénagas que son fácilmente inundables en temporadas de lluvias.

Este año ha sido uno de los más difíciles para los pobladores de esta región, pues aseguran que las consecuencias que están viviendo en este 2022, no las veían desde el 2009, señalan también que hay zonas del municipio San Benito en las que no se puede transitar por otro medio que no sean canoas, pues las aguas, desde noviembre de 2021, no han recuperado el nivel que acostumbra tener a las orillas de las cabeceras municipales.

Por esta razón, las instituciones educativas Santiago Apóstol, San Ignacio de Guaripa, entre otras, no están ofreciendo clases a sus alumnos por las inundaciones que persisten al interior de las aulas, situación que está siendo vigilada por el secretario de Educación del departamento de Sucre, José Andrés Silgado.

Por su parte, el gobernador de Sucre destacó la difícil situación que viven los pobladores del departamento desde varios años atrás.

“Desde hace muchos años estamos buscando la solución estructural para la Mojana. La situación no deja de ser dramática. Estamos en un diálogo con los sectores productivos y el Gobierno nacional, con el fin de que las soluciones de corto, largo y mediano plazo sean una realidad”, indicó Héctor Olimpo, gobernador de Sucre.

El mandatario departamental dijo que espera una respuesta definitiva por parte del gobierno Nacional para continuar con el proyecto de La Mojana, para avanzar en la construcción de muros de contención para evitar que las cabeceras municipales se sigan inundando con cada temporada de lluvias.

“Estoy esperanzado en que tengamos un gran acuerdo de voluntades y salgamos adelante en un lugar donde se encuentren todas las visiones. Estoy seguro que vamos a lograr el objetivo. Dios le entrega el éxito a la perseverancia, son muchos años de trabajo en esto y vamos a lograrlo”, sostuvo el gobernador, Héctor Olimpo.

El mandatario departamental sostuvo que, desde hace muchos años atrás, se está buscando una solución definitiva para La Mojana. Una situación que califica como dramática para sus pobladores, pues, es válido precisar, cultivar en estas tierras resulta prácticamente imposible y la actividad ganadera queda reservada para los terrenos más altos que, no son muchos a lo largo de todo el departamento.

