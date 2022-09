Miguel Ángel Borja anotó el único gol de River Plate en la derrota ante Banfield por 2-1

Miguel Ángel Borja anotó el 1-1 parcial de River Plate ante Banfield. Imagen: ESPN.

En el estadio Monumental de Buenos Aires, River Plate recibió a Banfield por la decimonovena fecha de la Liga Profesional Argentina. Los de la Banda Cruzada llegaron al encuentro con la obligación de sacarse de encima la culpa y el dolor por la derrota en el Superclásico argentino ante Boca Juniors por 1-0, pero no la tuvieron fácil ante un rival que constantemente forzó los errores y aprovechó las pocas oportunidades que tuvo.

A comparación del último partido donde River salió con línea de 5 defensiva, en esta ocasión saltaron al terreno de juego con la línea de 4 tradicional, pero el movimiento táctico tampoco rindió frutos. Los locales tuvieron posesión del balón en la mayoría del primer tiempo, pero sufrieron cuando no lo tenían bajo sus pies.

Así llegó el primer tanto del encuentro. Al 26′ los Taladros iniciaron una jugada con un pase largo para el lateral Emanuel Coronel, quien tras una pared rápida logró entrar al área rival, allí envió el centro atrás y con un derechazo Juan Manuel Cruz por poco rompe el travesaño, el rebote quedó libre y el capitán Alejandro Cabrera, tomándola como venía la mandó a guardar para el 0-1 de los visitantes.

Vea aquí el golazo de Alejandro Cabrera que representó el 0-1 parcial para Banfield:

Inmediatamente, el Millonario intentó buscar el empate, pero la falta de precisión de la saga ofensiva y el buen planteamiento del rival no les permitió concretar. Los Rojiblancos finalizaron la primera parte del partido con un total de 9 disparos y solo la mitad de ellos dirigidos al arco.

El colombiano Miguel Ángel Borja no inició el encuentro como titular, pero encontró la suerte saliendo desde el banquillo. Al minuto 57, el director técnico Marcelo Gallardo decidió entregarle la oportunidad al colombiano, dejándolo entrar al césped substituyendo a Lucas Beltrán.

Tan solo 15 minutos después, el movimiento del Muñeco tuvo efectividad, y el Colibrí volvió a disfrutar del néctar del gol. El lateral derecho Marcelo Herrera envió un centro largo y tras un pequeño desvío encontró a un Borja bien posicionado, que con un cabezazo soberbio anotó el 1-1 en el encuentro.

Vea aquí el gol de Miguel Ángel Borja que representó el empate 1-1 de River ante Banfield:

No obstante, la alegría del conjunto de Núñez duró poco. Dos minutos después de la anotación de Miguel Ángel, en un ‘inocente’ saque de banda, Banfield encontró nuevamente la ventaja. Agustín Urzi, con los brazos más fuertes del mundo, sacó en largo, la defensa de River no se dio cuenta que Julián Palacios estaba libre por el sector derecho, la esférica le llegó y con un derechazo raso venció a Franco Armani y dejó pálido a Gallardo que no se podía creer el gol que habían concedido.

Vea aquí el gol de Julián Palacios para el 1-2 de Banfield que nació desde un saque de banda:

Cumplidos los 90 minutos de juego, el cuerpo arbitral añadió seis minutos de descuento y sin importar el asedio de los de la Banda Cruzada, los visitantes no dejaron caer su muralla defensiva y terminaron robándose los tres puntos del monumental.

